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針對近日中聯致癌油引發全台人民不安，民眾黨主席黃國昌今（8）日於民眾黨中央委員會中痛批，民進黨政府如此施政失能還急著替自己擦脂抹粉、把宣傳擺在人民健康之前，「這樣的政府實在是荒腔走板、進退失據」。現在主管機關應該落實民進黨過去高喊的「做不好，就下台」、「總統道歉，行政院長下台」；此外，呼籲中央應立即成立「油問必答」平台，提供專線電話、線上即時服務及整合查詢平台，讓民眾可以即時詢問產品是否受影響、退換貨方式、健康風險評估等相關問題。黃國昌指出，衛福部對問題油品的下架標準短短幾天內一改再改，早上講的、晚上就能推翻，一開始甚至違反《食品安全衛生管理法》，恣意訂出「含油量20%以上才預防性下架」的荒謬標準，民進黨政府面對食安風暴，原本還想蓋牌、眼見民怨炸鍋後才倉促補破網，陸續公布下游業者名單與受影響產品，大家最關心的產品品項，拖到週二終於公布，「但目前公布的232項產品明顯不完整，與許多業者先前自主公布、主動下架的品項根本對不起來，讓人民更加無所適從。」民眾現在走進賣場、超商，都不知道手上的商品到底有沒有問題，也不確定家裡的食品能否安心食用，「到底是多無能的執政黨，才會讓人民生活在連吃一碗泡麵都要提心吊膽的食安環境？」黃國昌直指，直到現在我們看不到「食安五環」只看到「食安五空」：官員空談、機制空轉、標準空泛、資訊空白、究責落空；黃國昌強調，台灣民眾黨的立場非常清楚，第一、徹查流向，完整公布所有受影響食品清單，不容任何資訊黑箱。第二、依法究責，無論是業者刻意隱匿、延誤通報，或主管機關怠忽職守，都必須追究到底，絕不能只有基層或民間業者承擔責任，行政責任更不能船過水無痕。第三、落實民進黨過去高喊的「做不好，就下台」、履行民進黨當初喊的標準「總統道歉，行政院長下台」。黃國昌也責成立法院黨團進一步督促中央，應立即成立「油問必答」平台，提供專線電話、線上即時服務及整合查詢平台，讓民眾可以即時詢問產品是否受影響、退換貨方式、健康風險評估等相關問題，而不是只丟出一個資訊零散、更新緩慢的網站，要人民自己大海撈針。食安危機需要的是雙向、即時、透明的溝通機制，絕非政府單方面發布新聞稿就算交代。