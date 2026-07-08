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中聯油脂一批1300公噸大豆沙拉油遭驗出一級致癌物苯駢芘（BaP）超標4倍，引發國人高度關注，對此在野砲轟行政院長卓榮泰上週五就知情卻「蓋牌」下游廠商，卓榮泰今（8）日表示，這兩天已經說過，一旦查獲就會公布，有問題就會下架，這是政府處理的原則，說明食藥署跟衛福部要依法行政，對於什麼叫做有問題要下架，要取得科學根據，所以召開了專家會議，專家會議也訂定一個標準，在整個處理過程中，從來沒有所謂「蓋牌」這兩字。卓榮泰表示，關於食安的問題，一旦查獲就會公布，有問題就會下架，這是政府處理的原則。所以在目前遇到油品問題中，在整個處理過程，從來沒有所謂「蓋牌」這兩字。卓榮泰說明，食藥署跟衛福部要依法行政，對於什麼叫做有問題要下架，要取得科學根據，所以召開了專家會議，專家會議也訂定一個標準，依照這標準，後來經過下游廠商360家去盤點相關產品結果有232項。衛福部跟食藥署認為，一一去盤整一定是耗費工夫且無法執行，那在之下決定即刻要求全部下架。卓榮泰重申沒有所謂「蓋牌」，食安問題就是要公開給所有國人在最快的時間知道。但政府要掌握的是最準確、最真實的資訊，才能在第一時間做出正確的決定。這個請大家瞭解。那往後的做法是，關於油品不能供應之後，將來在市場供應與價格要平穩；以及對這些不法業者，如何展開全面的司法行政與檢調調查，以及後續的處理。已經進到這個程序了，希望能夠儘快給國人一個全貌，來跟國人做報告。