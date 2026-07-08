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日前網路上熱議「365元鹹酥雞」的抱怨文引發全網熱烈討論。藝人曲艾玲、林美貞與蔡逸帆在YouTube女性談話節目「貞艾找麻帆」中指出「現在物價隨便買都三、四百元，365元兩個人吃根本超划算」，更在節目中大方分享自己當年的「窮困黑歷史」，引發無數出社會打拼年輕人的強烈共鳴，林美貞當年來台灣只能靠涼麵果腹，蔡逸帆放棄當空姐，全身只剩下24元，曲艾玲則是放棄百萬年薪回台住鐵皮屋，與光鮮亮麗的外表成極大反差。現今在螢幕前光鮮亮麗的主持人們，過去也曾歷經鮮為人知的低潮期。主持人蔡逸帆透露，自己當初毅然決然離開待遇優渥的空服員職務、領著薪水直接砍半的3萬5千元起薪轉戰新聞界時，因為一時間改不掉花錢大手大腳的習慣，竟然在發薪日前一天落得戶頭空空。她回憶道，當時頂著寒風在ATM前苦苦等待薪水入帳，肚子餓到受不了，全身上下翻遍只剩24元，最後只能無奈走進鍋貼店，向老闆點了尷尬的「三個鍋貼」勉強果腹。林美貞當年初來乍到台灣工作，因為工作證問題，有半年無法工作，又怕家人擔心，完全不敢告知家人，每天忠孝東路走九遍，看能否找到較便宜的食物來果腹，最後涼麵成為她這半年的無薪好友，陪伴她度過這半年。曲艾玲也分享自己剛回台灣發展時，放棄了外商年薪6萬美金的優渥待遇，選擇月薪僅有1萬5千台幣的外景節目，為了省錢只能住在高溫難耐的頂樓加蓋鐵皮屋。到了月底，口袋只剩幾百塊的她，甚至必須買一條吐司，每天在廚房「捏一口」果腹，這樣刻苦的日子一過就是兩年。節目中也探討了婚後夫妻財產理財的敏感話題。蔡逸帆大方坦承，自己過去為了備孕而辭去光鮮的主播工作，那是她人生第一次向另一半伸手要錢。由於當時缺乏金錢觀念導致花費透支，甚至被先生的朋友暗地議論「花錢太大手大腳」，這讓她感到既受傷又自卑。這段經歷讓她深刻體悟到：「女人不管理財到了什麼階段、不管理由是生小孩還是成立家庭，都一定要維持賺錢的能力、要有自己的收入！」，唯有經濟獨立，才能在感情中活得有尊嚴、有安全感。