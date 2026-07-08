我是廣告 請繼續往下閱讀

伊朗批評美國違反協議

局勢升級但未必會真的重燃戰火

美伊衝突再度升溫！美國財政部（U.S. Treasury Department）7日宣布，正式撤銷對伊朗石油出口的制裁豁免；之後美國中央司令部（CENTCOM）表示已展開對伊朗的一系列軍事打擊，以作為伊朗攻擊商船的反制。對此，伊朗也對美軍中東地區的基地發動攻擊，並痛批美國違反停火協議，應對局勢升級負責。綜合外媒報導，作為報復，伊朗伊斯蘭革命衛隊表示，已向巴林和科威特境內的85個美國軍事目標發射了飛彈和無人機。而伊朗此舉又引發了周圍國家，包括科威特、卡達和沙烏地阿拉伯等國的譴責。巴林和科威特軍方均表示，防空系統已經啟動，攔截並摧毀了敵方飛彈和無人機攻勢。伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Qalibaf）表示，美國嚴重違反簽署的停戰諒解備忘錄（MOU），無視伊朗在荷姆茲海峽的調整。卡利巴夫將美國的恢復制裁以及發動打擊的舉措稱為「持續的猶太復國主義侵略」，並強調「霸凌和勒索的時代已經結束。這種做法毫無益處。我們絕不屈服！」伊朗外交部也發表聲明指責華盛頓應對局勢升級負責，並強調美國恢復制裁以及發動襲擊的行為、加上黎巴嫩持續不斷的戰亂，使得之前終戰協議中的一些「一些重要且根本的部分已經失效」。美國則稱此次行動是伊朗先前在荷姆茲海峽攻擊商船的回應，一名美國官員更表示，這是對於伊朗持續干擾荷姆茲海峽水運的懲罰，並暗示後續仍可能持續對伊朗展開更多攻擊。《BBC》報導分析指出，這是自美伊6月17日簽署諒解備忘錄以來，兩國之間最嚴重的交火事件，然而，現在並不意味著戰爭即將重新爆發，因為雙方都不希望再度陷入全面衝突的泥沼，現在的交火或許可視為互相之間的試探與威嚇。《半島電視台》報導則指出，美伊雙方對於諒解備忘錄的解讀始終存在明顯分歧，這問題從簽署的那一刻起就一直存在，雙方都指控對方違反了諒解備忘錄，美國退休海軍軍官哈烏爾曼（Harlan Ullman）示警，美伊之間的襲擊是「非常嚴重的」事態發展，可能會演變成一場區域戰爭，呼籲雙方都應表現出克制。