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章魚燒攤討債風波 黃瓊慧一句話惹怒蹦闆

蹦闆揚言提告捍衛名譽！怒要求黃瓊慧「高規格道歉」

劇情急轉！黃瓊慧爆：蹦闆涉組織暴力犯罪遭逮

桃園市中壢一間章魚燒攤日前因家屬債務糾紛，遭討債人士長時間守在攤位前直播、施壓，引發社會關注。民進黨桃園市議員黃瓊慧前往關心時，指稱涉案抖音網紅「鍾小鍾」是網紅「蹦闆」呂育銓的小弟，並稱對方具有幫派背景，引發蹦闆強烈不滿，揚言提告。沒想到，事件又有最新發展，黃瓊慧今（8）日爆料，蹦闆因涉嫌組織暴力犯罪遭警方逮捕，再度掀起熱議。事件起因於，中壢一間章魚燒攤因老闆娘的兒子欠下債務，遭債權人連日到攤位前擺椅，更大剌剌地開直播、公開討債，攤商認為嚴重影響生意，無奈下只好報警處理，事件也迅速在社群媒體上發酵。黃瓊慧當時前往了解狀況後，在Threads發文指出，到場討債的抖音網紅「鍾小鍾」是「蹦闆小弟」，還稱對方藉由拍攝討債影片吸引流量，甚至直播過程中還有粉絲留言「欠債還錢、天經地義」，讓她痛批相關行為目無法紀，也希望能導正社會風氣。對於黃瓊慧的說法，蹦闆第一時間發文駁斥，自己只是認識鍾小鍾，雙方僅屬點頭之交，「總不能每一個跟我拍過照的人都是我兄弟」，更不可能替他人的行為負責。蹦闆表示，自己是正當生意人，從未收什麼「小弟」，相關說法毫無事實依據，已委請律師蒐證，將循司法途徑維護自身名譽與商譽。此外，蹦闆也強調，身為民意代表、公職人員，理應為民服務、凡事求證。政治人物更該為自己的言行負起社會責任，而不是在毫無事實根據的情況下，為了博取網路眼球與流量，任意發言將無辜者拖下水。 他要求黃瓊慧公開登版面高規格道歉，以還原事實真相，同時也呼籲黃瓊慧未來務必謹慎查證，切勿再把公權力當作蹭流量的工具。面對爭議，黃瓊慧事後也親自在蹦闆貼文下留言致歉，坦言是因有人告知鍾小鍾是蹦闆的小弟，再加上「我誤以為你是黑道大哥，以為說這個人是你的小弟是可以的⋯抱歉抱歉」，同時仍呼籲協助勸阻討債人士，不要再傷害無辜攤商。未料，雙方隔空交鋒後，事件再度出現戲劇性發展。黃瓊慧今日在社群平台發文表示，「最新消息！蹦闆才要求我公開道歉沒多久，今天就因涉嫌組織暴力犯罪遭逮」。她並感謝中壢警分局展現執法魄力，積極掃蕩黑幫、賭博及毒品犯罪，也喊話希望涉嫌威脅章魚燒攤老闆娘的討債網紅能早日接受法律制裁。黃瓊慧隨後更在留言區質疑，當章魚燒媽媽連日遭討債網紅直播嗆聲、威脅時，蹦闆一句譴責都沒有，反倒聽到被說雙方是兄弟後，立刻找律師研究如何提告。她最後更語帶諷刺表示，「我是不是根本釣魚高手？這是要告哪一條？」一番發言再度引發網友熱烈討論，也讓整起章魚燒討債風波持續延燒。