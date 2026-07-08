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▲盧秀燕強調，俄烏戰爭讓全球看到無人機的重要性。（圖／台中市政府提供，2026.07.07）

喊中部聯合作戰 打造完整無人機產業鏈

盧秀燕點名苗栗、彰化 中部合力向中央爭取

台中市長盧秀燕繼日前爭取在台中設置無人機產業專區，今（8）日再拋出新主張，呼籲中央將中大型無人機飛行測試場設於中部。她表示中部是台灣無人機製造重鎮，產品完成後卻得運送到南部試飛，若測試發現問題再送回工廠修正，不僅增加成本，也不利產業發展。她更點名「苗栗、彰化都很適合」，希望中部攜手向中央爭取，打造完整產業鏈。彰化縣政府今天在員林市舉辦「2026中部地區企業座談會」，中部5縣市首長、立法院副院長江啟臣及立委謝衣鳯等人皆出席，聚焦中部產業布局與未來發展。盧秀燕受訪及致詞時表示，中部5縣市不只是共同生活圈，更是共同經濟產業圈。她指出，中部肩負打造台灣下一座「護國神山」的重要使命，從機械、精密機械、手工具、五金，無人機、無人載具零組件的完整供應鏈幾乎都集中在中部，「在座各位都是造山者」。盧秀燕表示，俄烏戰爭讓全球看到無人機的重要性，烏克蘭一年就消耗200萬至400萬架無人機，如今各國都在搶攻無人機市場，台灣下一波重大商機就在無人機產業。她也提到，美國已看見中部產業能量，上週台中市政府與美國在台協會共同舉辦論壇，就是希望攜手打造台灣無人機產業。她強調下一座護國神山就在中部。立法院已提出逾2000億元特別條例預算，希望中央聽見地方聲音，未來資源應大力挹注中部，從研發、製造、生產到行銷，全方位支持無人機產業發展。目前中大型無人機飛測場規劃以嘉義水上機場、屏東恆春機場及台東機場為優先評估地點，以避開都會區禁飛限制。盧秀燕指出，現況是「無人機在台中製造，試飛卻得跑到南部，而南部目前沒有完整產業聚落」，形成產業斷鏈。盧秀燕表示，希望中央未來開放中部空域，不論苗栗、彰化都具備設置試飛場的條件。她已請託中部地區立委共同向中央爭取，讓無人機產品完成後能就近測試、即時修正，提升產業效率與國際競爭力。立法院副院長江啟臣表示，中部不僅是台灣最大的製造基地，也是全球供應鏈不可或缺的重要環節。未來台美在半導體、無人載具、AI及機器人等產業合作潛力龐大，只要中部五縣市持續團結、攜手合作，就有機會共同打進國際市場，在全球產業競爭中占有一席之地。