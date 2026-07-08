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新光三越7/25接手北車商場！目標打造「城市客廳」

▲新光三越未來將以台北車站為核心，呼應台北西區門戶計畫發展願景，串聯南西商圈與台北站前商圈。（圖／記者林調遜攝影）

北車改裝不停業 採分區、分期施工

台北車站微風7月24日走入歷史！新光三越今（8）日證實，已於7月3日完成台北車站大樓ROT案投資契約簽署及公證程序，全案正式進入履約階段，。由於台北車站肩負交通轉運功能，後續改裝將採分區、分期方式推進，在維持車站正常營運下逐步更新，依契約最長須於2年8個月內完成整建。新光三越表示，已於7月3日完成台北車站大樓ROT案投資契約簽署及公證程序。代表全案正式進入履約階段，預計7月25日正式接手營運。新光三越先前也表示，未來將以台北車站為核心，呼應台北西區門戶計畫發展願景，串聯南西商圈與台北站前商圈，結合近450萬會員生態圈、創新零售科技及軟硬體設備升級，提供更完善的服務，並導入藝術文化、潮流業態等多元體驗，打造兼具購物、餐飲、休憩與文化功能的「城市客廳」，成為台灣的新國門地標。根據台鐵公開招標文件指出，本案採ROT模式，民間業者接手既有商業空間整建及營運，營運期間須維持台北車站正常運作，不得因工程全面停業，因此增改修建將採分區、分期方式進行，而非一次性全面改裝。依契約規定，營運方在施工期間須兼顧旅客動線、安全管理及相關法規要求，並於各區域工程完成後逐步開放營運。整體增改修建期間自資產點交起算