台北車站微風7月24日走入歷史！新光三越今（8）日證實，已於7月3日完成台北車站大樓ROT案投資契約簽署及公證程序，全案正式進入履約階段，預計7月25日正式接手營運。由於台北車站肩負交通轉運功能，後續改裝將採分區、分期方式推進，在維持車站正常營運下逐步更新，依契約最長須於2年8個月內完成整建。

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新光三越7/25接手北車商場！目標打造「城市客廳」

新光三越表示，已於7月3日完成台北車站大樓ROT案投資契約簽署及公證程序。代表全案正式進入履約階段，預計7月25日正式接手營運。

新光三越先前也表示，未來將以台北車站為核心，呼應台北西區門戶計畫發展願景，串聯南西商圈與台北站前商圈，結合近450萬會員生態圈、創新零售科技及軟硬體設備升級，提供更完善的服務，並導入藝術文化、潮流業態等多元體驗，打造兼具購物、餐飲、休憩與文化功能的「城市客廳」，成為台灣的新國門地標。

▲新光三越未來將以台北車站為核心，呼應台北西區門戶計畫發展願景，串聯南西商圈與台北站前商圈。（圖／記者林調遜攝影）
▲新光三越未來將以台北車站為核心，呼應台北西區門戶計畫發展願景，串聯南西商圈與台北站前商圈。（圖／記者林調遜攝影）
北車改裝不停業　採分區、分期施工

根據台鐵公開招標文件指出，本案採ROT模式，民間業者接手既有商業空間整建及營運，營運期間須維持台北車站正常運作，不得因工程全面停業，因此增改修建將採分區、分期方式進行，而非一次性全面改裝。

依契約規定，營運方在施工期間須兼顧旅客動線、安全管理及相關法規要求，並於各區域工程完成後逐步開放營運。整體增改修建期間自資產點交起算，最長可達2年8個月，相關施工計畫仍須經執行機關核准後才能辦理

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鍾怡婷編輯記者

新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...