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強颱巴威持續逼近，預計本週五、六最接近台灣，兼任民進黨主席的總統賴清德今（8）日中常會上表示，行政院已責成相關部會完成各項防颱整備工作，並與各地方政府保持密切聯繫，落實排水、防災及各項應變機制，將颱風可能造成的災損降至最低；同時，他也請黨公職與地方服務團隊，全力配合政府防颱作業，並請公職候選人以防救災為重，主動投入地方防災及關懷協助工作。民進黨下午召開中常會，賴清德於會中表示，據中央氣象署預報，強烈颱風巴威將於本週五接近台灣，無論颱風中心是否登陸，週五、週六兩天，將是颱風影響台灣最劇烈的時刻。賴清德表示，行政院已責成相關部會完成各項防颱整備工作，並與各地方政府保持密切聯繫，落實排水、防災及各項應變機制，將颱風可能造成的災損降至最低；他要請所有黨公職與地方服務團隊，全力配合政府防颱作業，加強向民眾宣導最新氣象資訊，提醒鄉親及早做好居家防颱準備，一起守護生命財產安全。賴清德強調，請所有公職候選人，因應颱風對地方可能造成的影響，以防救災為重，主動投入地方防災及關懷協助工作，與人民站在一起，共同度過颱風挑戰；各項競選行程及活動，應配合地方政府公告及實際天候狀況，適時調整或延期辦理。