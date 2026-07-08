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漢來、饗賓、王品聲明：問題油全部已下架

▲漢來海港自助餐廳也用到問題油，漢來美食聲明提到目前全已下架。（圖／漢來美食提供）

▲饗賓集團完整聲明稿（圖／饗賓集團提供）

▲高雄市府公布7月8日最新問題油業者名單（圖／高雄市府提供）

▲高雄市府公布7月8日最新問題油業者名單（圖／高雄市府公布）

高雄市政府表示，針對中聯油脂股份有限公司生產之大豆沙拉油檢出苯駢芘超標，衛生局持續展開清查，截至今（8）日下午又再增加29家，王品、漢來美食、饗賓3家餐飲集團中的品牌全中標，高雄市衛生局今日又公布最新問題油名單，其中，王品、漢來美食、饗賓3大餐飲集團旗下的品牌全中標。漢來美食聲明表示，第一時間配合衛生局機制，即刻啟動內部稽查，已將所有問題序號油品全面下架。並提及經過清查，，改採其他合格供應商產品，包括大成及美食家等品牌，以確保顧客用餐安全與品質無虞。而饗賓集團也聲明，提及由高聖泰公司供應之「健味香油」部分批號不符食品安全規定一事，已預防性自主封存，全台門市停用爭議品項。饗賓集團強調，於上周自新聞媒體獲悉上游廠商爭議事件，當時主管機關公告之問題品項僅限於「沙拉油」，然而本公司秉持最高食安預警原則，在稽查延伸至香油等複方油品前，即主動進行自主預防性處置。。且沙拉油品項經查明確實無虞。王品也回應，高雄市衛生局也有最新表示，已於衛生局官網公告業者及產品資訊、批號。此外，市府食安小組持續於美食街、餐飲店、市場夜市商圈等相關通路稽查，截至今（8）日上午10時累積1449家，其中新增227家，確認皆未使用問題油品。