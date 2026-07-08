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泰山新批號致癌油 石崇良：已會同地方衛生局追溯

中聯油脂「沙拉油原料」因一級致癌物苯駢芘（BaP）超標，導致多家業者、食品受影響。而衛福部長石崇良今（8）日表示，泰山有一批調理油，初步化驗有超標情況，但詳細情況仍有待進一步調查。不過，立委直指，下架產品的政策一變再變，應向社會道歉。石崇良說，「政策改變造成大家困擾的部分，我願意為這件事道歉。」石崇良今日出席衛環委員會「食安問題爆不停，如何構建使國人安心生活就學與食品廠安全管理精進作為」進行專題報告並備詢。針對致癌油下架產品範圍，食藥署原先公布，含問題油20%以上的產品，於6日須下架。食藥署昨日召開記者會，石崇良突然出席，宣布「20%以下產品」總計175項必須於8日24時前預防性下架，等待檢驗合格才可重新下架。國民黨立委王鴻薇質詢時詢問石崇良，政策一變再變，應向社會道歉，但至目前為止「沒聽到你有道歉，你真的覺得不需要道歉？」石崇良說，衛福部依法行政，但若風險溝通上，與大眾溝通不足的部分會改進。王鴻薇進一步質問「所以你不道歉？政策一變再變不道歉？」石崇良回應，「政策改變，造成大家困擾的部分，我願意為這件事道歉。」王鴻薇說，就連民進黨自家立委都「凍未條」，消費者也已經發生多起，因為標準一變再變，整體政策亂七八糟，出現民怨，真的應用誠懇態度向所有民眾道歉。王鴻薇提到，1300公噸的問題油，以學校的泳池可以灌進2.5個；但整體回收僅3%；她說，加上上午石崇良接受媒體聯訪時，提到泰山疑似有「案外案批號」。石崇良回應，泰山該批的批號與目前下架油品批號不同；因為第一次下架就是下架所有的油品；後面調整主要是油品往下製造的加工食品。不過，因為泰山是案外批號，是否還有其他需要下架的產品，石崇良表示，因為油品批號不一樣，也已經會同彰化縣衛生局追溯，檢視該批號所提供油品是哪些、效期為哪一批。也因為製造日期不同，石崇良說，有可能會發生另外公布相關流向、下架產品的情況。