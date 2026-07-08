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中聯油脂大豆沙拉油「苯駢芘」超標事件延燒，台中市政府昨(7)日依法重罰中聯、福懋及福壽等3家業者各300萬元後，持續往下游追查油品流向。台中市食安處指出，市府秉持「查到哪、公布到哪」原則，今日公布第一批第三層問題油品流向，共掌握5家食品業者曾使用或進貨問題油品，均已完成下架。另截至目前，問題油品已累計回收3萬9,535公斤，確實維護民眾食安。食安處表示，市府持續依第二層業者出貨資料向下追查，逐一核對第三層及末端業者進貨批號、出貨紀錄及實際使用情形；凡確認使用問題油品者，即要求立即停止使用、下架回收，並持續掌握後續流向。截至今日，食安處與經發局已累計查核市場、賣場、夜市、餐飲及食品業者792家次，其中發現使用問題油品者均已完成下架，並持續辦理同品項不同批號產品預防性下架及流向追蹤。另校園及各類照顧場域也持續查核。教育局已完成16家團膳業者、26所學校及184家幼兒園查核，確認受影響批號油品均已停用或下架；社會局已完成供餐單位清查，曾使用問題油品的社區照顧關懷據點、托嬰中心及相關機構均已全面停用；醫療及照護機構也持續掌握使用情形並辦理追蹤。食安處強調，目前問題油品批號及品項追查已由源頭、第二層下游逐步延伸至第三層及末端使用情形，後續除持續公布最新流向、查核、下架及回收進度外，也將同步追查污染原因，督促業者落實製程及品質管理改善，並持續強化自主檢驗、異常通報及源頭風險管理機制，以公開透明、持續追查原則，守護市民食安。