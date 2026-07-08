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▲高雄港航各界舉辦第72屆航海節高雄區慶祝大會，有高雄港航各界代表與會。(圖／記者黃守作攝，2026.07.07)

▲台灣港務公司董事長周永暉致詞。(圖／記者黃守作攝，2026.07.07)

▲高雄港航各界舉辦第72屆航海節高雄區慶祝大會，會中由台灣港務公司董事長周永暉(右6)頒獎表揚模範航港優秀從業人員，以資鼓勵。(圖／記者黃守作攝，2026.07.07)

高雄港航各界7日晚間，在高雄市漢來大飯店成功店，舉辦第72屆航海節高雄區慶祝大會，會中頒獎表揚模範航港優秀從業人員，以資鼓勵，共同提升港口競爭力。高雄港航各界舉辦第72屆航海節高雄區慶祝大會，是由台灣港務公司董事長周永暉主持，財政部關務署高雄關關務長劉芳祝、高雄港警總隊總隊長廖國政、航港局南部航務中心主任張博彥、高雄市國際輪船公會理事長吳岳峰、高雄市船務代理公會理事長顏銘傳、高雄市政府海洋局局長石慶豐、台灣港務港勤公司董事長陳榮聰、海巡署南部分署分署長蔡順元、立法委員李昆澤、林岱樺等高雄港航各界代表與會。台灣港務公司董事長周永暉表示，航海節高雄區慶祝大會籌備委員會，由台灣港務公司、財政部關務署高雄關、航港局南部航務中心、高雄市國際輪船公會、高雄市船務代理公會、高雄市倉庫公會、高雄港引水人辦事處等32個航運單位共同籌辦，充分展現高雄港航港產業團結合作的精神。周永暉說，今年航海節慰問活動，籌備委員會除到布袋、安平及高雄港慰勞燈塔、信號台工作人員及引水人外，還到澎湖目斗嶼及漁翁島燈塔，向堅守崗位的燈塔人員致上最誠摯的敬意與感謝。會中除表揚33位高雄區模範航港從業人員，肯定其長期堅守崗位、無私奉獻外，也致贈紀念品給長年守護海上安全的燈塔、信號台工作人員及高雄港引水人，以資鼓勵。周永暉指出，航海節高雄區慶祝大會籌備委員會為凝聚港區夥伴情誼，展現充滿活力的航海精神，大會也舉辦向來深受港區各界喜愛的系列球類聯誼活動，包括高爾夫球、羽球、桌球及籃球賽事，今年報名情形更為踴躍，總計吸引86隊、超過685人共襄盛舉，有效增進航港各界的交流與互動。周永暉並指出，由衷感謝所有長期投入港區建設與航運發展的從業人員，正因為每一位航港人的努力與奉獻，才能共同締造高雄港今日的卓越成績，未來也將持續攜手各界，共同提升港口競爭力，推動我國航港產業的數位化及永續發展，以更具韌性的實力，迎接未來的國際競爭。