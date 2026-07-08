巴威颱風（國際命名：Bavi）最新「暴風侵襲」機率出爐，「基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣」已經高達99%，苗栗以北都在90%以上，中央氣象署預計明（9）日發布海陸警報，氣象專家賈新興也提醒，巴威颱風路徑很靠近台灣陸地，不排除和地形交互影響，中心可能發生抖動，導致登陸或掠過北海岸。
據氣象署針對主要城市及離島「120小時颱風暴風侵襲機率」，今天下午2時，「基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣」暴風侵襲率達99%，桃園市98%，「新竹縣、新竹市、連江縣」96%、花蓮縣95%，苗栗縣93%。
颱風中心恐抖動偏南 不排除擦邊甚至登陸北台灣
賈新興說明，以氣象署和各國預報路徑判斷，巴威颱風朝西北「通過台灣近海」的機率最高，周六颱風中心會非常靠近北台灣陸地，由於颱風接近陸地時，時常會有「中心抖動」的情況，不排除會碰到北海岸。
另一種情況是，巴威颱風在台灣北邊時，逆時針旋轉的環流會替中南部山區帶來巨量降雨，颱風環流過山之後，劇烈的雨帶會產生「副中心」，若這個副中心卡在南部，會給予北邊的巴威颱風「往南拉的力道」，路徑就可能更靠近北台灣，甚至中心進入北台灣。
賈新興強調，巴威颱風若是通過北部海域，速度不慢的情況下，對台灣影響大約就是1天半，但如果颱風中心接觸陸地，巴威颱風可能會減速，拉長對台灣影響的時間，實際狀況還有待觀察。
我是廣告 請繼續往下閱讀
賈新興說明，以氣象署和各國預報路徑判斷，巴威颱風朝西北「通過台灣近海」的機率最高，周六颱風中心會非常靠近北台灣陸地，由於颱風接近陸地時，時常會有「中心抖動」的情況，不排除會碰到北海岸。
另一種情況是，巴威颱風在台灣北邊時，逆時針旋轉的環流會替中南部山區帶來巨量降雨，颱風環流過山之後，劇烈的雨帶會產生「副中心」，若這個副中心卡在南部，會給予北邊的巴威颱風「往南拉的力道」，路徑就可能更靠近北台灣，甚至中心進入北台灣。
賈新興強調，巴威颱風若是通過北部海域，速度不慢的情況下，對台灣影響大約就是1天半，但如果颱風中心接觸陸地，巴威颱風可能會減速，拉長對台灣影響的時間，實際狀況還有待觀察。
更多「巴威颱風」相關新聞。