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這名嫌犯懂功夫！美國維吉尼亞警方近日追捕一名嫌犯的畫面在社群平台瘋傳，男子因襲擊民眾事件遭警方追緝，只見他在沙灘上與一名警員展開追逐時，突然冷不防停下，並給了警察一記非常俐落的「迴旋踢」，畫面震撼了數百萬人；但更驚奇的還在後面，這名警員竟然奇蹟似的躲過。根據紐約郵報報導，社群平台近日瘋傳這段驚險的追捕畫面，美國維吉尼亞海灘（Virginia Beach）一名警員在沙灘上對現年33歲的嫌犯韋格特（Timothy Allen Wegert）進行追捕，因他涉嫌於7月5日凌晨2點20分左右在亞特蘭大大道（Atlantic Avenue）襲擊他人，至少有四名警員在沙灘上緊追著韋格特。就在其中一名警員準備趕上他時，這名瘋狂的嫌犯竟突然施展出渾身解數，化身為功夫大師轉身使出一記空手道「迴旋踢」，直朝警員頭部而去。這一畫面在社群平台瘋傳，原來，這名嫌犯並非等閒之輩，他的身分是一名武術家，過去曾在維吉尼亞州夏綠蒂鎮的「UpLevel武術館」（UpLevel Martial Arts）擔任教練，在追逐過程中，他突然使出了令人目瞪口呆的招式。然而，警察也不是省油的燈，眼見迴旋踢就要踢中頭部，警員展現出極為迅速的反應，千鈞一髮之際彎腰躲過這一擊，並立刻上前將這名武術狂徒撲倒在地，隨後其他警力也跟上將歹徒壓制在地，成功制伏這名嫌犯。警方指出，韋格特已被逮捕，並被指控襲擊執法人員（重罪）以及擾亂公共秩序等其他多項罪名。韋格特的友人告訴美媒，韋格特先前就曾因在工作以外的地點，犯下多起襲擊事件，已被武術館開除。