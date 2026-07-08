美國總統川普（Donald Trump）8日最新表示，他認為與伊朗之間的停火協議已經「結束了」。川普在北約（NATO）峰會上告訴媒體記者，「我再也不想和他們打交道了，他們是無賴（scum）」。川普這番發言正值伊朗與美國互相發動襲擊之際，這是自美伊6月17日簽署諒解備忘錄以來，雙方最嚴重的交火事件，川普的表態是否意味著美國將正式與伊朗重啟戰爭，仍待觀察。

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綜合外媒報導，川普在北約峰會上談論伊朗問題，痛批德黑蘭政權「邪惡」、「已經瘋了」，川普說「他們是邪惡的病態的人，他們是毒瘤，你知道該怎麼做，必須及早切除毒瘤，我就是這麼想的」。

當被問及美國與伊朗之間的停火協議時，川普直接表示：「我認為已經結束了。」川普告訴記者，「我再也不想和他們打交道了，他們是無賴。」川普繼續說，「就我而言，這已經結束了。跟他們打交道只是浪費時間，他們是騙子」。但川普也補充指出，雙方的談判代表「可以談」，但根本是「在浪費時間」。

另外川普也重申對北約國家的抱怨，「我們受到了不公平的對待。我們支付的費用不成比例。」川普並預告他將會在之後的會議上，親自對北約國家表達自己的不滿。

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倪浩軒編輯記者

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