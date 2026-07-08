鋰電池、行動電源膨脹到底能不能自行泡鹽水？近日網路掀起討論，環境部資源循環署先前說明，民眾若發現行動電源膨脹，應立即停用並儘快交付合法回收管道，不建議自行泡鹽水再回收；泡鹽水放電屬於清潔隊、回收商等專業端作業，一般民眾不適用，但消防粉專「消防神主牌」認為膨脹且仍有殘餘電量的鋰電池，在送回收途中仍可能有熱失控風險，建議在室外通風處以鹽水浸泡放電後再回收。
膨脹鋰電池怎麼處理？網路分成兩派
消防粉專「消防神主牌」表示，鋰電池膨脹有民眾主張「不建議自行泡鹽水」，原因包括操作條件不低，需足夠水量與合適容器，且泡完後的鹽水可能含有重金屬、腐蝕性物質，不能任意倒入下水道，電池取出後也不代表完全沒有危險。該網友建議，膨脹鋰電池應直接交給清潔隊或超商回收；若膨脹嚴重，應獨立包裝、外層標示警語，並清楚告知清潔人員。
不過，也有回收業者在留言區分享實務經驗，認為泡鹽水實測升溫並不明顯，相較於讓仍有電量的膨脹電池繼續存放，先放電可能更能降低人身安全風險。消防神主牌則回應，清潔隊、回收商在專業端確實有泡鹽水放電規範，重點在於移除殘餘電量、降低熱失控風險。
依「廢二次鋰電池回收貯存注意事項」，民眾端回收鋰電池時，應在正負極貼絕緣膠帶避免短路、分類回收、避免混入垃圾排出，並儘速排出、不存放家中；排出前宜單獨存放並避高溫。文件提到清潔隊、回收商在貯存前可將廢二次鋰電池置入鹽水中放電至少7天到無氣泡產生，但該段明確列在「清潔隊/回收商」項下，並非一般民眾操作指引。
台灣事實查核中心整理環境部說法指出，民眾若發現行動電源有膨脹等異常，應立即停止使用並回收，不建議自行浸泡鹽水；原因是鹽水放電過程可能產生微量氯氣，鹽水也可能變成需專業處理的有毒溶液。台北市消防局則表示，若行動電源已膨脹且伴隨發燙、冒煙等明顯熱失控情形，才可能以泡鹽水作為緊急處置；一般膨脹情況仍建議交付合法回收管道。
膨脹、發燙、冒煙都要停用，不能丟垃圾車
經濟部標準檢驗局宣導資料也提醒，行動電源使用時應避免周圍高溫、潮濕或有易燃物，若產品出現異常破損、膨脹，應立刻更換；若行動電源不要了，不可直接丟進垃圾車或隨意棄置，應交給清潔隊資源回收車，並與其他回收物分開、單獨回收。
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消防粉專「消防神主牌」表示，鋰電池膨脹有民眾主張「不建議自行泡鹽水」，原因包括操作條件不低，需足夠水量與合適容器，且泡完後的鹽水可能含有重金屬、腐蝕性物質，不能任意倒入下水道，電池取出後也不代表完全沒有危險。該網友建議，膨脹鋰電池應直接交給清潔隊或超商回收；若膨脹嚴重，應獨立包裝、外層標示警語，並清楚告知清潔人員。
不過，也有回收業者在留言區分享實務經驗，認為泡鹽水實測升溫並不明顯，相較於讓仍有電量的膨脹電池繼續存放，先放電可能更能降低人身安全風險。消防神主牌則回應，清潔隊、回收商在專業端確實有泡鹽水放電規範，重點在於移除殘餘電量、降低熱失控風險。
泡鹽水是清潔隊、回收商作業
依「廢二次鋰電池回收貯存注意事項」，民眾端回收鋰電池時，應在正負極貼絕緣膠帶避免短路、分類回收、避免混入垃圾排出，並儘速排出、不存放家中；排出前宜單獨存放並避高溫。文件提到清潔隊、回收商在貯存前可將廢二次鋰電池置入鹽水中放電至少7天到無氣泡產生，但該段明確列在「清潔隊/回收商」項下，並非一般民眾操作指引。
台灣事實查核中心整理環境部說法指出，民眾若發現行動電源有膨脹等異常，應立即停止使用並回收，不建議自行浸泡鹽水；原因是鹽水放電過程可能產生微量氯氣，鹽水也可能變成需專業處理的有毒溶液。台北市消防局則表示，若行動電源已膨脹且伴隨發燙、冒煙等明顯熱失控情形，才可能以泡鹽水作為緊急處置；一般膨脹情況仍建議交付合法回收管道。
膨脹、發燙、冒煙都要停用，不能丟垃圾車
經濟部標準檢驗局宣導資料也提醒，行動電源使用時應避免周圍高溫、潮濕或有易燃物，若產品出現異常破損、膨脹，應立刻更換；若行動電源不要了，不可直接丟進垃圾車或隨意棄置，應交給清潔隊資源回收車，並與其他回收物分開、單獨回收。