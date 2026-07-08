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貴港廠占營收2% 影響評估中

颱風美莎克近日在中國廣西帶來豪大雨，多地出現淹水災情。台泥在當地貴港廠的設備也因淹水受損，初估要停工一個月修復，該廠訂單改由廣東英德廠接手生產及出貨，客戶供貨及出貨排程均不受影響。台泥指出，該廠占營收比例2.1%，目前財務跟營運影響尚在評估中。中國廣西遭逢罕見特大暴雨，24小時降雨量最高達369.5毫米，已達「特大暴雨」等級，降雨量相當於一天降下約65.6個西湖蓄水量，造成當地多地洪水、河水倒灌及水庫潰壩。台泥位於廣西貴港廠部分設備也因淹水受損；雖立即啟動緊急應變機制，由華南營運中心總經理率隊進駐廣西貴港，統籌廠區修復、供應調度及災後復原工作，但預估仍要停工1個月修復。台泥指出，目前貴港廠員工均平安無恙，第一時間完成同仁安全確認，並啟動員工關懷機制，提供受困同仁飲食、生活物資及必要協助。廣西貴港廠約占台泥去年合併營收2.1%，且廠區已投保財產保險，相關損失將依保險理賠程序辦理，目前對公司財務及營運之實際影響仍在評估中。台泥已成立專案小組全面盤點廠區受損情形，加速設備修復，將以最快速度及最高安全標準完成復工，確保後續生產安全與營運穩定。除全力投入廠區復原外，台泥也持續關注周邊社區受災情形，在確保救災安全的前提下，投入必要資源協助鄰近居民進行災後復原與重建。