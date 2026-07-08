「真正的地鳴，是錢包開始震動」，遠雄海洋公園《進擊的巨人》暑假聯名活動，不只端出「巨人聯名摩天輪」、「調查兵團補給站」，就連「主題商店」也設計好了，打算一次滿足所有粉絲需求，然而這裡也是錢包最容易失守的地方，從限定T恤、披風、壓克力擺飾、吊飾到生活小物一應俱全，一站式補齊周邊。許多只能在海洋公園買得到的商品，《NOWNEWS今日新聞》將現場開箱，今天不是獻出心臟，是獻出錢包。
還沒進去就先拍爆 巨人在門口迎接
主題商店外觀全面換上聯名設計，除了《進擊的巨人》主視覺，還有超大型巨人、進擊的巨人以及調查兵團成員包圍整棟建築，遠遠就相當醒目。窗面貼滿艾連、里維、韓吉、阿爾敏等角色視覺，與園區街道一路延伸的角色旗幟互相呼應，走到這裡就知道已經抵達調查兵團的基地。
商店對面其實還藏著一台《進擊的巨人》限定閃卡機，就擺在海豚紀念幣機旁，不仔細看很容易直接走過。投入硬幣後可隨機抽出一張《進擊的巨人》限定閃卡，讓粉絲多了一份收藏驚喜。
主題商店分兩區 限定商品、人氣周邊一次逛
走進店內後，商店依商品類型劃分為左右兩大區。左半邊為遠雄海洋公園限定商品區，販售許多結合《進擊的巨人》與海洋公園推出的聯名商品，不少都印有「Attack on Titan in Farglory Ocean Park」或「Farglory Ocean Park」限定設計，只有來到海洋公園才能入手。現場販售T恤、毛毯、帆布袋、壓克力擺飾、披風等多款聯名商品，採用本次《進擊的巨人》聯名主視覺設計，與一般市售周邊有所區隔，也成為不少粉絲優先鎖定的收藏目標。
右半邊則集結木棉花代理的人氣周邊，從壓克力立牌、吊飾、徽章、資料夾到各式收藏商品應有盡有，不論是第一次入坑的新粉，還是一路追到完結的老粉，都能一次補齊收藏。
滿1200元送限定胸章 工作人員手寫留言成彩蛋
除了限定商品外，活動期間於主題商店單筆消費滿1200元，即可獲得限定「阿爾敏看海方形胸章」一枚，數量有限、送完為止。不少遊客原本只是想進來逛逛，最後卻提著滿滿戰利品走出店門「真的獻出錢包了。」
展示櫃中還藏著一張工作人員親手寫下的小卡，上面寫著「獨家商品販售中！！只有海洋公園有～～我們很用心設計的，請多多支持。」意外成為不少粉絲停下來閱讀、拍照分享的隱藏彩蛋。
Q版角色、巨人城牆都能拍 周邊也是打卡景點
除了商店本身，周邊也規劃不少打卡點。沿著商店街往海的方向走，面對太平洋擺放著Q版艾連、米卡莎、阿爾敏、里維等角色立牌，另一側則有Q版超大型巨人從城牆後探出頭來，可愛版重現「破牆」場景，成為不少遊客排隊拍照的人氣角落。
抬頭能看見調查兵團旗幟與角色布旗高掛街道，搭配背後一望無際的太平洋海景，形成只有花蓮海洋公園才拍得到的《進擊的巨人》限定畫面。
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主題商店外觀全面換上聯名設計，除了《進擊的巨人》主視覺，還有超大型巨人、進擊的巨人以及調查兵團成員包圍整棟建築，遠遠就相當醒目。窗面貼滿艾連、里維、韓吉、阿爾敏等角色視覺，與園區街道一路延伸的角色旗幟互相呼應，走到這裡就知道已經抵達調查兵團的基地。
走進店內後，商店依商品類型劃分為左右兩大區。左半邊為遠雄海洋公園限定商品區，販售許多結合《進擊的巨人》與海洋公園推出的聯名商品，不少都印有「Attack on Titan in Farglory Ocean Park」或「Farglory Ocean Park」限定設計，只有來到海洋公園才能入手。現場販售T恤、毛毯、帆布袋、壓克力擺飾、披風等多款聯名商品，採用本次《進擊的巨人》聯名主視覺設計，與一般市售周邊有所區隔，也成為不少粉絲優先鎖定的收藏目標。
除了限定商品外，活動期間於主題商店單筆消費滿1200元，即可獲得限定「阿爾敏看海方形胸章」一枚，數量有限、送完為止。不少遊客原本只是想進來逛逛，最後卻提著滿滿戰利品走出店門「真的獻出錢包了。」
展示櫃中還藏著一張工作人員親手寫下的小卡，上面寫著「獨家商品販售中！！只有海洋公園有～～我們很用心設計的，請多多支持。」意外成為不少粉絲停下來閱讀、拍照分享的隱藏彩蛋。
除了商店本身，周邊也規劃不少打卡點。沿著商店街往海的方向走，面對太平洋擺放著Q版艾連、米卡莎、阿爾敏、里維等角色立牌，另一側則有Q版超大型巨人從城牆後探出頭來，可愛版重現「破牆」場景，成為不少遊客排隊拍照的人氣角落。