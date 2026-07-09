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振宇五金應援防颱！新版科技沙包陰乾可重複收納

▲科技沙包吸水後可快速膨脹至10公分高，形成防淹阻水牆。圖左為新款。（圖／振宇五金提供）

蔡易餘開箱大讚「不用1000元」！環保材質可自然分解

颱風「巴威」逼近全台嚴陣以待！北市港湖議員參選人吳欣岱爆料，內湖區公所備用沙包竟已被搶光，讓低窪區民眾相當心慌。不過搶不到傳統沙包別怕，近年竄紅的「科技沙包（吸水膨脹沙包）」成為新一代防淹神器，主打免填泥沙、輕巧好收納，遇水迅速膨脹成擋水牆，單層就能阻擋高達 10 公分積水！面對豪雨威脅，知名連鎖通路「振宇五金」表示，颱風前夕防水與修繕用品詢問度暴增，建議民眾把握時間落實「擋水、止漏、排水、防護」四大備戰要點。其中作為防線核心的「擋水」，傳統沙包笨重且極占空間，而，提供強大抗洪阻水力。振宇五金補充表示，新款科技沙包（一袋 3 入 599 元）使用後只需放在陰涼通風處陰乾，體積與重量就會縮回原本狀態，極適合一般家庭作為預防性常備物資。一般住家建議備妥 10 至 20 個，搭配即可在門口或地下室車道築起防護牆。目前振宇五金全台 97 家門市皆已設立防災專區提供專業諮詢。不只五金通路熱銷，立委蔡易餘先前也特別拍片開箱這款「免裝沙吸水沙包」。他實測指出：「」家裡準備約 20 個花不到 1,000 元，不僅採用加厚麻布耐磨耐用，且材質相當環保，廢棄後放置於土壤中還能自然分解。面對極端氣候帶來的短延時強降雨，防颱最忌諱風雨大作才倉促應變。不論是傳統沙包或新型科技沙包，提前備妥擋水資材，才能在豪雨來襲之際守護家園安全！