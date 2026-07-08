堪稱近年來威力最強的超級強烈颱風「巴威」，持續往台灣陸地逼近，讓全台民眾繃緊神經。據中央氣象署預估，周五晚間至周六（7月10日至7月11日）整天將是巴威颱風影響台灣陸地最明顯的時刻，從巴威颱風路徑預估來看，周四（7月9日）起將逐漸北轉、以類似棒球投手投出的「滑球」球路般直撲台灣北部海域。
氣象專家吳德榮提醒，當巴威颱風接近台灣陸地時，環流與陸地交互作用恐讓颱風略微偏南，廣達100公里的近颱風中心「眼牆」，很可能帶來平均風15級以上的「毀滅性強風」，一旦如此，眼牆可能掃過的北台灣、宜蘭、花蓮北部地區一定要嚴加戒備，提醒民眾要提早做好防颱準備。
周五起風雨加劇 接近台灣當心毀滅性強風
吳德榮指出，受到聖嬰年影響，巴威颱風從生成到一路逼近台灣的過程，都處於一個海溫相當高的環境下，先天發展的條件就非常好，強度也快速達到強烈颱風等級。加上一路西進過程中幾乎沒有碰到任何陸地阻礙，發展時間又足夠充足，才養如今又強又大的環流結構。
雖然巴威颱風看起來結構完整扎實且對稱，但吳德榮分析，氣象署評估巴威颱風的暴風半徑約380公里，但從實際結構看來，巴威北邊環流稍微寬、南邊稍小，約320公里。以目前路徑來看，影響台灣陸地主要是巴威颱風的南邊環流。因此推斷，中部以北地區受到颱風主體影響會最為顯著。
另一方面，由於巴威颱風接近北部海域時，颱風環流與陸地交互作用下，很可能會導致颱風行進路徑略微南偏，這不僅大大影響颱風影響台灣的範圍，更危險的是，颱風中心最具破壞力的眼牆很可能會橫掃北台灣！吳德榮提醒，從衛星雲圖預估，巴威颱風的眼牆廣約100公里左右，這是颱風雲層最濃厚、風雨最大的位置，恐怕帶來超過15級、甚至17級以上的強風，「這絕對具有毀滅性的威脅，也是最讓人擔心的部分。」
3大強風警戒區域 北台灣、宜蘭、北花蓮
現階段巴威颱風以每小時17公里的速度，向西北西方向移動中，預計周四下半天就會開始逐漸轉向西北。由於太平洋高壓導引相當穩定，巴威颱風轉向並不會減速，而是趨近於神似「滑球」的軌跡北轉，以巴威颱風的暴風圈尺寸來說，台灣陸地要完全避開暴風圈侵襲幾無可能，目前最重要就是觀察北轉位置及角度是否能讓台灣陸地躲過眼牆的侵襲。吳德榮強調，一旦巴威颱風路徑往南偏擺較多，「北台灣、宜蘭、北花蓮」這3個區域要特別小心眼牆帶來的強風豪雨威脅。
雨量預估方面，由於巴威颱風導引氣流相當穩定，未來也不會拖泥帶水，周五、周六快速通過台灣後，直接影響的時間不會太長，唯一需要注意的就是颱風過境時，環流與地形交互作用為山區帶來劇烈雨勢。吳德榮分析，主要影響區域會是桃竹苗山區、宜蘭山區為第一警戒，短時間的強降雨恐會釀災，其次是南投以南山區要注意外圍環流帶來的強降雨。
氣象署「氣象常識」解釋，依照蒲福風級（Beaufort scale）將風力區分為0至17級風共18個等級。10級以上的狂風（每秒24.5至28.4公尺，相當於時速89～102公里）就達到致災性風力，具體形容為「樹被風拔起，建築物有相當破壞」。當達到15級或以上時，不僅是致災性強風，以巴威颱風目前近中心最大風速每秒60公尺的威力，相當於17級或以上，絕對達到「致災性強風」的標準。過往經驗，2015年的蘇迪勒颱風與2016年的尼伯特颱風，均出現過把火車車廂吹翻的紀錄，更可能造成整排電線桿被吹倒，威力非常驚人。
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吳德榮指出，受到聖嬰年影響，巴威颱風從生成到一路逼近台灣的過程，都處於一個海溫相當高的環境下，先天發展的條件就非常好，強度也快速達到強烈颱風等級。加上一路西進過程中幾乎沒有碰到任何陸地阻礙，發展時間又足夠充足，才養如今又強又大的環流結構。
雖然巴威颱風看起來結構完整扎實且對稱，但吳德榮分析，氣象署評估巴威颱風的暴風半徑約380公里，但從實際結構看來，巴威北邊環流稍微寬、南邊稍小，約320公里。以目前路徑來看，影響台灣陸地主要是巴威颱風的南邊環流。因此推斷，中部以北地區受到颱風主體影響會最為顯著。
另一方面，由於巴威颱風接近北部海域時，颱風環流與陸地交互作用下，很可能會導致颱風行進路徑略微南偏，這不僅大大影響颱風影響台灣的範圍，更危險的是，颱風中心最具破壞力的眼牆很可能會橫掃北台灣！吳德榮提醒，從衛星雲圖預估，巴威颱風的眼牆廣約100公里左右，這是颱風雲層最濃厚、風雨最大的位置，恐怕帶來超過15級、甚至17級以上的強風，「這絕對具有毀滅性的威脅，也是最讓人擔心的部分。」
現階段巴威颱風以每小時17公里的速度，向西北西方向移動中，預計周四下半天就會開始逐漸轉向西北。由於太平洋高壓導引相當穩定，巴威颱風轉向並不會減速，而是趨近於神似「滑球」的軌跡北轉，以巴威颱風的暴風圈尺寸來說，台灣陸地要完全避開暴風圈侵襲幾無可能，目前最重要就是觀察北轉位置及角度是否能讓台灣陸地躲過眼牆的侵襲。吳德榮強調，一旦巴威颱風路徑往南偏擺較多，「北台灣、宜蘭、北花蓮」這3個區域要特別小心眼牆帶來的強風豪雨威脅。
雨量預估方面，由於巴威颱風導引氣流相當穩定，未來也不會拖泥帶水，周五、周六快速通過台灣後，直接影響的時間不會太長，唯一需要注意的就是颱風過境時，環流與地形交互作用為山區帶來劇烈雨勢。吳德榮分析，主要影響區域會是桃竹苗山區、宜蘭山區為第一警戒，短時間的強降雨恐會釀災，其次是南投以南山區要注意外圍環流帶來的強降雨。
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