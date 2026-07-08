致癌沙拉油風暴延燒！衛福部食藥署今（8）日更新預防性下架產品清單再增169項商品，目前總計共401項。最新點名路易莎多款口味小蛋糕、咖哩醬、凱薩醬、香料烤腿排、打拋豬等共33項商品，台灣卜蜂集團則有肉絲黃金蛋炒飯、奶油培根義大利麵、川味椒麻雞胸肉、香滷雞胗等共45品項。官方回應曝光，退款方式一次整理。
路易莎再爆下架商品33項！官方回應了
食藥署今持續公布下游加工產品明細，新增169項預防性下架產品，總計401項產品。其中，路易莎職人咖啡再遭點名多款口味小蛋糕、咖哩醬、凱薩醬、香料烤腿排、打拋豬等共33項商品。
對此，路易莎集團回應表示：「這些都是先前有問題批次油品的衍生產品，已於7/6已全數封存下架，7/6也同步與衛福部食藥署回報上述詳細內容。」
卜蜂再爆下架45品項！官方聲明 退款方式一覽
最新169項預防性下架商品中，台灣卜蜂集團新增肉絲黃金蛋炒飯、奶油培根義大利麵、川味椒麻雞胸肉、香滷雞胗共45品項。
官方回應表示：「這次因油品事件受影響之產品如網址附件所示，請消費者可憑發票、購買憑證，至原購買通路進行退換貨或退款，除公告清單所列產品批號外，其餘產品均未使用本次事件所涉油品，敬請安心食用」。
卜蜂退換貨資訊：
一、通路退換貨：
凡有購買附件內容相同有效日期之產品，皆可憑發票、購買憑證，至原購買通路進行退換貨或退款。
二、專人協助：
如有任何問題，可於上班時間 08:00-17:00 撥打客服專線 0800-081373 或透過信箱 cpfood@cptwn.com.tw，由專人協助處理。
我是廣告 請繼續往下閱讀
食藥署今持續公布下游加工產品明細，新增169項預防性下架產品，總計401項產品。其中，路易莎職人咖啡再遭點名多款口味小蛋糕、咖哩醬、凱薩醬、香料烤腿排、打拋豬等共33項商品。
對此，路易莎集團回應表示：「這些都是先前有問題批次油品的衍生產品，已於7/6已全數封存下架，7/6也同步與衛福部食藥署回報上述詳細內容。」
最新169項預防性下架商品中，台灣卜蜂集團新增肉絲黃金蛋炒飯、奶油培根義大利麵、川味椒麻雞胸肉、香滷雞胗共45品項。
官方回應表示：「這次因油品事件受影響之產品如網址附件所示，請消費者可憑發票、購買憑證，至原購買通路進行退換貨或退款，除公告清單所列產品批號外，其餘產品均未使用本次事件所涉油品，敬請安心食用」。
卜蜂退換貨資訊：
一、通路退換貨：
凡有購買附件內容相同有效日期之產品，皆可憑發票、購買憑證，至原購買通路進行退換貨或退款。
二、專人協助：
如有任何問題，可於上班時間 08:00-17:00 撥打客服專線 0800-081373 或透過信箱 cpfood@cptwn.com.tw，由專人協助處理。
更多「致癌油風暴」相關新聞。