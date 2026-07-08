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巴威颱風即將來襲，說到台灣歷年來的超強颱風，1996年的賀伯颱風絕對也有一席之地，資深媒體人呂文婉近日分享自己在在雨中的驚險經歷，透露自己當年下班後去買東西時，把車停在地下室居然大積水，使她80萬的車被滅頂，最後報廢只剩下10萬塊價值，讓她至今難以忘懷。呂文婉6月25日在社群發文，那時台北因為米克拉颱風環流下了超級無敵大雨，她下班後要去全聯買東西時，沒想到把車開到地下後就發現車外大淹水，當她打開車門準備下車時，水位已淹到腳踝，讓她只能把褲管捲起，小心翼翼踩著水走進賣場。這一幕也勾起她30年前的慘痛回憶，她表示1996年賀伯颱風重創全台，她價值約80萬元的愛車遭雨水完全淹沒，事後鑑定發現只剩10萬元殘值，等於一次慘虧70萬元，讓她現在對颱風天都還心有餘悸。貼文曝光後，不少網友也紛紛留言分享當年賀伯颱風造成的損失，有人愛車報廢，還有人全家大淹水使得家具全毀，感嘆大自然威力驚人。隨著巴威颱風即將襲擊台灣，《NOWNEWS今日新聞》提醒讀者，豪雨期間地下停車場為高風險區域，若遇到積水請盡速離開，以免造成財物損失甚至危及人身安全。