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沈榮欽：佀廣洋壞到太像韓劇中的完美反派

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋，日前高調宣布投入桃園市議員選舉後，陸續被起底多項校園霸凌、球版簽賭等爭議；神隱多日後，他於6日首度致歉，坦承幼兒園時曾在同學頭髮塗白膠、國中替同學取綽號，以及外送糾紛等5項過往事件，對於其他指控則全盤否認，也未宣布退選。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽感嘆地問桃園選民：「難道這就是你們要的社會？」沈榮欽表示，佀廣洋是個不折不扣的政二代，因為有母親當靠山，從小就喜歡霸凌同學，身邊沒有什麼真正的朋友，只有一些和他一起霸凌女性和弱小的狐群狗黨。只因為在校車上看不順眼一名女同學，就夥同身邊的人一起霸凌她數年，讓受害者心理上產生很大的自卑感，至今仍耿耿於懷。沈榮欽續指，佀廣洋畢業後就到母親服務處工作，而且在服務處時依舊囂張，只是因為外送員送餐晚到一些，就問候人家是否車禍，全無對艱苦人的同情。佀廣洋事件之所以掀起這麼大的迴響，就是因為他壞到太像韓劇中的完美反派了。「但是這一切都無所謂，他的媽媽依舊會罩他。」沈榮欽直指，同為政二代的國民黨團書記長林沛祥為他說話，還有媽媽的樁腳也紛紛讚揚他。無論是佀廣洋或是他的母親萬美玲，沒有人覺得應該為這事負責，也不覺得他應該退選，依舊認為他是擔任民意代表的優秀人選。沈榮欽感嘆，品性資質如此的佀廣洋即將走進議會，開展完全不同的人生，而那些辛苦打拼的一般人，依舊無法獲得正義，比他品性資質高出數倍的人，仍舊要汲汲營營才能在社會上生活下去，忍不住想問桃園選民：「難道這就是你們要的社會？難道這種階級複製的方式，不需要更努力地打破，才是一個公義社會的象徵？」