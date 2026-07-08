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台灣網球名將謝淑薇近日在臉書曬出投資收益截圖，畫面顯示總損益高達1021萬7580元，她也透露自己研究投資一段時間後，一年正報酬突破千萬，還曾拿投資盈餘支持台灣跑步賽事，希望讓國際賽留在台灣，幫助年輕選手累積更多實戰經驗。貼文曝光後，大批網友驚呼她根本是「斜槓女股神」，不過文中談到政治立場時，也意外讓留言區掀起藍綠論戰。謝淑薇在臉書發文表示，自己研究投資一陣子，投資一年正報酬上千萬，剛好當時遇到跑步賽事因為沒有經費可能被取消，她手上的投資又有盈餘，因此希望用自己的方式支持台灣體育。她寫道，當時希望能讓賽事留在台灣，也讓台灣年輕人有更多國際賽可以參與、變得更強大，「我選擇做好我自己能做的，支持覺得應該支持的。」她也在文末強調：「我是自己最強大的靠山。」貼文曝光後，不少球迷大讚謝淑薇不只是球場上的台灣之光，連投資理財也相當驚人，紛紛留言「股神」、「斜槓女股神」、「理財跟球技一樣厲害」、「退休以後可以有第二專長」。不過，謝淑薇同篇貼文也談到政治立場。她透露，有朋友說自己是深藍，她則回應：「深藍還是深綠都沒差，我都搞不清楚哪個黨是哪個黨，從小對政治沒興趣。」她也笑說，與其聊政治，不如多聊投資、美食、小動物和遊戲。謝淑薇也提到，自己已故父親是韓粉，當時她還以為韓國瑜是搞笑藝人，曾問父親：「他不是搞笑藝人嗎？」她表示，對於每個人的政治立場，她保持尊重，也認為關心政治讓長輩有事情做也是好事，「不要把錢拿去再被人騙光了就好。」她進一步表示，雖然自己對政治搞不清楚，但好的政治人物不分政黨，「還是要支持所有讓台灣更美好的人。」這段文字卻讓留言區意外歪樓。有網友認為，謝淑薇的重點明明是在談投資自己、成為自己最強大的靠山，不該被政治立場模糊焦點；也有網友力挺她遠離政治紛擾，認為運動員願意用自己的能力支持台灣賽事，已經相當難得。但也有網友認為，身為台灣知名運動員，仍應該理解政治與體育資源之間的關聯，尤其體育預算、國家訓練中心、運動環境發展都與政治決策有關，因此不能完全置身事外。留言區也出現藍綠支持者互槓，從體育預算、台股表現一路吵到政黨立場，讓原本分享投資與支持體育的貼文，瞬間變成政治辯論場。