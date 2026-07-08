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堅信哈蘭德未來的整體商業價值將高達10億英鎊（約13億美元）

哈蘭德憑藉著獨特的反差萌、對網路迷因的極高接受度，以及毫無包袱的親和力，接下了許多前輩們難以觸及的另類代言

哈蘭德在去年10月推出了個人YouTube頻道，大方展現他的私生活

天生就帶有強烈的喜感與反差萌

哈蘭德本人不僅大方接受，還親自拿到曼城更衣室與隊友們分享

▲哈蘭德與經典動漫《七龍珠Z》中的大反派「魔人普烏」長得極為神似，魔人也因此成為他的外號。（圖／翻攝自hidden.ny IG）

將哈蘭德與經典動漫《七龍珠Z》中的大反派「魔人普烏」進行了詳細的對比

哈蘭德在2024年5月1日成為知名手機遊戲《部落衝突》（Clash of Clans）史上第一位真實人物角色——「野蠻人之王」（Barbarian King）。

▲哈蘭德在2024年5月1日成為知名手機遊戲《部落衝突》（Clash of Clans）史上第一位真實人物角色——「野蠻人之王」（Barbarian King）。（圖／翻攝自 Clash of Clans）

帶領挪威國家隊跌破眾人眼鏡、歷史性闖入2026年世界盃8強的當家前鋒艾林·哈蘭德（Erling Haaland），如今不僅在球場上展現出恐怖的統治力，場外的話題熱度更持續延燒。挪威並非世界盃傳統強隊、哈蘭德也不是知名度最高的球星，但這一個夏天沒有球迷的社群不被挪威「划船舞」以及哈蘭德那些「迷因」給瘋狂洗版。這位「非典型足球巨星」正在用完全不同的行銷方式在網路世代爆紅，毫無疑問是本屆世足賽的「流量之王」。去年當哈蘭德登上《時代雜誌》（Time）封面時，他曾自嘲挪威隊贏得世界盃的機率大概只有0.5%，當時聽起來非常中肯。但憑藉著對巴西一戰的怪物級表現，他和挪威隊已經用實力發聲：「新時代正要到來！」目前哈蘭德在世界盃射手榜上以7顆進球緊追在阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）之後，挪威歷史性地打進到八強賽。首次參加的哈蘭德正在讓那些平時不那麼關注歐洲足球聯賽的人注意到他。哈蘭德的經紀人拉斐拉·皮門塔（Rafaela Pimenta）曾公開表示，她。在IG追蹤人數（約6千萬）和傳播力遠不如C羅、梅西、姆巴佩的情況下，他們採取了一種特別的行銷方式。哈蘭德成為了中國涼茶品牌王老吉（Walovi）的廣告代言人，並正式開通了抖音（Douyin）與微博（Weibo）等社群平台帳號。與過去走高端、高質感、時尚精品路線的梅西與克里斯提亞諾·羅納度（Cristiano Ronaldo）等傳統球星截然不同，，成功開創了屬於自己的商業藍海。一切並非從一開始就如此順利。當哈蘭德在2022年加盟曼城（Manchester City）時，他身上背負著「嚴肅」、「不愛說話」甚至有些粗魯的標籤。這主要源於他早期接受採訪時，經常以極其敷衍的「單字」來回答記者的長篇大論。早期他在歐冠賽前出席記者會的次數寥寥可數，甚至被《The Athleti》形容為「極度罕見且有趣」的奇觀，還特別撰寫專文來記錄聽他開口說話的奇妙體驗。如今的改變，很大程度上歸功於他的成長與成熟。當年被推到麥克風前時，他才19、20歲，即便心裡有想法也不願對外分享。現在，他是一位25歲的成年男子，在俱樂部層級贏得了所有能贏得的榮譽，拿下了4次英超金靴獎中的3次，並在2025年1月簽下了一份長達9年半的超級合約。他戴上過曼城的隊長袖標，深受前主帥佩普·瓜迪奧拉（Pep Guardiola）的信任；在挪威國家隊，他身邊圍繞著從小一起在青年隊長大的摯友；而在2024年底，他正式升格為人父，這一切都為他的人生帶來了全新的視角。事實上，親近哈蘭德的朋友都知道，他私底下其實是個十足的「搞笑呆子」。早在2016年，他與兩位挪威青年隊隊友就曾在YouTube上發布過一支名為「Flow Kingz」的饒舌MV，影片中他們在兒童遊樂場裡瘋狂嬉鬧，這無疑是他搞笑天賦的早期證明。為了讓球迷看見真實的自己，：從去超市買牛排、在自家烤肉，到接受按摩與泡冰水浴的賽後恢復過程。他甚至穿著萬聖節變裝突襲粉絲住家，並分享自己打高爾夫球的搞笑影片（他通常會把第一桿打飛，然後第二桿直接轟出300碼）。這個頻道在世界盃前就已經龐大到足以吸引克里斯多福·諾蘭（Christopher Nolan）執導的好萊塢大片《奧德賽》（The Odyssey）的合作。這部電影贊助了他世界盃日記的前兩集，並獲得了極大的曝光度，三集影片的總觀看次數突破1000萬，而今夏其頻道的總觀看次數更是正式突破了1億大關。為了提供給球迷最完整的「哈蘭德體驗」，他在世界盃前還配合美國福斯（Fox）電視網，與英國知名喜劇演員詹姆斯·柯登（James Corden）花費2小時拍攝互動影片，內容包含打桌球、玩沙狐球甚至一起裝飾蛋糕。此外，最能展現他毫無濾鏡真實面的地方莫過於他的Snapchat帳號，他經常在上面發布一些刻意低畫質、毫無邏輯的「廢文」，展現出無比親民的一面。而在亞洲的網路社群中，哈蘭德早就成為了流量密碼。他魁梧如猛男般的身形、粗獷的五官，卻配上一頭極度柔順的金色長髮，這三種截然不同的特質集中在同一個人身上，。網路上流傳著無數關於他的經典迷因：從迷人背影看似金髮美女，轉過身結果是哈蘭德；到他將頭髮綁成雙馬尾（麻花辮）或丸子頭的各種奇葩造型。這種猛男壯漢與精緻鮮肉的反差，進一步反哺到了他在足球場上的動作與表情。許多巨星偶爾會被拿來當作表情包，但唯獨哈蘭德自己本身就構成了一個完整的「表情包宇宙」。▪️他在場上嘶吼著抗議裁判的常見宣洩畫面，被網友無縫P進了孟克的名畫《吶喊》中。▪️他曾一腳重砲射門直接砸中防守球員的臉，球和對方的臉都瞬間扁了，而他發力時神似壞笑的表情，被網友戲稱為「馬德堡半球實驗」。▪️他在發動反擊時習慣頭部前傾帶動軀幹的發力方式，經過網紅誇張化的模仿後，迅速爆紅成為全網瘋傳的「頭帶身走」機械舞。▪️到了本屆世界盃，觀眾席上到處可見穿著挪威球衣的大塊頭型男，戴著金色假髮模仿哈蘭德。這股風潮甚至傳到了地主國墨西哥隊，全隊球員竟然在更衣室裡戴上了哈蘭德的頭套，畫風詭異到連AI都難以生成。而哈蘭德面對這些調侃和迷因，很樂在其中，甚至會在社群轉發和回覆，這進一步加大了這些搞笑圖片和影片的傳播力。此前，中國球迷改編了歐洲球迷的迪斯可金曲《Moskau》，創作出極度洗腦的「哈哈哈哈哈蘭德」電音節奏。這首神曲反向輸回歐洲後，，帶著大家一起唱這段魔音。本屆世界盃期間，王老吉請他拍廣告時甚至直接買下了這個背景音樂，將洗腦程度推向了全新的高度。而在長髮和丸子頭造型走紅後，他並沒有覺得受到冒犯，反而跑去擔任了挪威本土髮飾品牌的代言人，甚至入股成為少數股東。藉由世界盃的瘋狂傳播，同款髮圈的價格一度飆漲到原價的10倍。在Nike為本屆賽事拍攝的巨型商業廣告中，雖然眾星雲集，但哈蘭德依然是核心焦點。廣告大部分時間裡，他面無表情地坐在替身演員查寧·塔圖（Channing Tatum）身旁，任憑周圍兵荒馬亂。直到最後一幕，當所有巨星和一個小孩為了爭球陷入混戰時，連維尼修斯（Vinicius Junior）與C羅都震驚地退到一旁，哈蘭德才突然以慢動作從天而降，力壓小孩將球凌空抽射入網。他在球場上的表現也如出一轍。週日在大都會人壽體育場（MetLife Stadium）對陣巴西的比賽中，有球迷從看台拍下一段影片：哈蘭德一如往常地低著頭在場上散步，看似對球毫無興趣。但就在球即將傳入禁區的瞬間，他猛然啟動加速，高高躍起力壓巴西後衛加布里埃爾（Gabriel），轟進了他職業生涯中最精彩的頭槌之一。早在2022年9月，他就曾霸氣地說過：「人們總愛說我觸球次數太少之類的廢話，但我根本不在乎。我知道自己該做什麼。我的夢想是整場比賽只觸球5次，然後進5球。那就是我最大的夢想。」哈蘭德與生俱來的二次元喜感，讓他在動漫與遊戲圈也吃得很開。近日，美國流行文化社群帳號hidden.ny發布了一則動態，。貼文指出兩人都擁有向後梳的髮型與極具標誌性的謎之微笑。魔人普烏在設定中擁有強大的破壞力與再生能力，而哈蘭德在場上同樣以怪物般的身體素質與進球能力著稱（甚至因為常吃生內臟而被網友戲稱為「吃小孩」）。沒想到這篇惡搞貼文竟然釣出了哈蘭德本人。他親自用英文在下方回覆了5個字：「I mean i dont disagree（我也不否認）」。這番幽默的親自「認證」，瞬間引爆了網路，短短19小時內就狂吸高達58980個讚。網友紛紛朝聖留言：「這真的太好笑了！」、「我好愛哈蘭德兄弟，他看起來真的很Chill」、「大家現在才發現哈蘭德長得像普烏嗎？」不僅如此，玩家不僅可以在遊戲中招募他，還能突襲他的村莊搶奪資源。當時遊戲官方發布的宣傳影片在YouTube上引發了轟動。而在今年帶對擊敗巴西後，無數球迷與玩家又回去「朝聖」該影片，並留下了經典評論：「兄弟，這角色太超模了，他甚至能擊敗巴西」、「誰是在哈蘭德的第一屆世界盃期間或之後來看這個的？」、「我們在GTA6之前就先在《部落衝突》裡擁有了哈蘭德」、「我這輩子從沒想過會有足球員跟塔防遊戲合作」。這種跨界合作的成功，證明了哈蘭德團隊精準的商業眼光。他不需要像過去的巨星那樣刻意維持高冷完美的形象，而是用最真實、最貼近當代社群演算法的方式，收穫了爆炸性的市場價值。根據社群媒體分析指出，近期的演算法甚至主動向用戶大量推播哈蘭德的內容，這種現象級的爆紅，甚至被業界拿來與崔維斯·凱爾西（Travis Kelce）開始與泰勒絲（Taylor Swift）交往並贏得超級盃時的盛況相提並論。儘管在場外無比歡樂，哈蘭德在場內依然保持著極度自律的職業態度。他依然堅持著在挪威家鄉俱樂部布呂訥學到的那些最基本照顧身體的方式：他會戴著過濾藍光的特製眼鏡、嚴格控管滑手機的時間、堅持向當地農場購買戰斧牛排，並且只喝生乳。雖然他現在已經龐大到無法像初到曼徹斯特時那樣，隨意走進塞恩斯伯里（Sainsbury's）超市買日用品，或是悠閒地走到索爾福德（Salford）的義大利餐廳用餐。但他正在用自己獨特的方式，扛起挪威國家隊的希望。