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國泰金控旗下國泰世華銀行前董事長郭明鑑因兼任世芯-KY獨董，同時又是國泰投信董事，在內部申報出現問題之下，國泰投信誤採「利害關係人」交易紅線，導致近10億損失，金管會也展開金檢。對此，台新新光金控總經理林維俊今（8）日也被問到兼職議題，他表示，除了集團內部職務外，沒有擔任任何外部上市櫃公司董事或其他兼職，集團目前也已全面清查子公司高階主管兼職情況，現階段將以「合法」及「不影響公司經營」為原則。對於金管會預計7月17日召開「強化國銀獨立董事職能座談會」，由銀行局長童政彰親自主持，邀集各銀行獨董出席，林維俊說，目前沒有收到金管會邀請，但公司已詢問他是否有對外兼職情況，他除了台新新光金控集團內部職務外，自己沒有擔任任何外部上市櫃公司的董事或其他兼職，還幽默自嘲「也許是我人緣不好一點」。不過，他認為，金融業高層若在外兼職，身分一旦變成「利害關係人」，將會對雙方造成實質干擾，因此，目前沒有上市公司的兼職。面對越來越龐大的企業體，他也坦言，自己公司內部的事情就已夠忙碌了，若要兼任外面的工作，要考量是否真的行有餘力，並強調，自己將全部心力專注在台新新光金控的內部管理上，做好本職工作。至於是否要求所有高階主管不得兼職，他表示，還是要依法辦理，也要看是否影響公司經營，若形成關係人交易，可能影響授信或業務往來，需要再進一步清查與評估，目前還沒有決定全面禁止。