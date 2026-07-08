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降低食安風險 建議中央逐批抽驗中聯油脂

▲泰山公司針對回收及庫存的涉案油品展開銷毀作業。（圖／台中市政府提供，2026.07.08）

中聯油脂生產的「大豆沙拉油」驗出一級致癌物苯駢芘（BaP）超標事件持續延燒。繼4月4日生產批次油品被驗出超標後，彰化縣衛生局再接獲通報，泰山企業自主送驗時發現另一批來自中聯、5月12日生產的大豆沙拉油同樣驗出苯駢芘超標。下午起，彰化縣針對已回收及庫存之涉案沙拉油、調和油產品，總計約10公噸展開銷毀作業，將轉作生質柴油。衛福部長石崇良今（8）日在立法院受訪時證實，泰山公司出貨前自主送驗的一批調和油檢出苯駢芘超標。經彰化縣衛生局追查，確認原料來自中聯油脂5月12日生產的大豆沙拉油，檢測值達2.5ppb，已超過法規標準。彰化縣衛生局表示，由於該批油品是在出貨前自主抽驗時被發現異常，因此產品並未流入市面，第一時間即通報食品藥物管理署（食藥署），並啟動後續追查作業。衛生局6月30日接獲通報後，即要求泰山公司自7月1日起，所有使用中聯油脂供應原料所生產的油品，必須先完成自主檢驗並確認合格才能出貨。衛生局長葉彥伯表示，這次驗出異常的油品與先前4月4日被驗出超標的批次，生產日期不同，批號也完全不同，顯示問題可能並非單純偶發事件。他呼籲中央不能僅停留在推測階段，應比照過去查辦大統、頂新劣油案模式，立即逐批抽驗中聯油脂，並報請檢方介入指揮調查，從源頭有效降低食安風險。葉彥伯也呼籲福壽、福懋等其他製油業者，比照泰山做法，對每批進貨原料及出貨產品進行自主檢驗，善盡企業責任，保障消費者權益。彰化縣衛生局統計，截至7月6日中午，泰山公司已完成問題油品下架回收作業，包括沙拉油及調和油共6項產品。其中沙拉油類產品回收5,584公斤，調和油回收1,381公斤，加上庫存4,024公斤，整體處理量達10,989公斤（約10公噸）。依據泰山公司提報的自主銷毀計畫，自今天下午起針對回收及庫存的涉案油品展開銷毀作業，後續將全數轉製為生質柴油。衛生局指出，整個銷毀過程均由主管機關全程監控，確保問題油品不再回流食品供應鏈，預計7個工作天內完成銷毀；未來若再有新增回收油品，也將依相同程序辦理銷毀，以維護消費者食品安全。