今年第9號颱風巴威（國際命名：Bavi）將逼近台灣，據中央氣象署最新預報，巴威不僅強度驚人，380公里的暴風半徑更創下近25年新高，路徑今（8）日下午稍微往北修正，晚間逐漸北轉，目前無法排除颱風中心從東北角直接登陸的機率，周五晚間至周六白天（7月10日至7月11日）將是影響最劇烈的時刻。
強烈颱風巴威，今（8）日下午2時，位置在鵝鑾鼻東南東方1400公里的海面上，以每小時17公里速度，向西北西進行，中心附近最大風速每秒60公尺（每小時216公里），相當於17級風，瞬間最大陣風每秒75公尺（每小時270公里），相當於17級風以上，7級風暴風半徑380公里，10級風暴風半徑180公里。
巴威颱風暴風圈380公里 今晚開始北轉
巴威颱風結構對稱且威力強大，近中心最大風速達每秒60公尺，7級風暴風半徑高達380公里，成為自1995年來最大颱風，上一個7級暴風半徑達350公里且發布警報的颱風，要追溯到2001年的輕颱尤特，而巴威颱風接近台灣時，暴風半徑仍可維持350公里的水準，整體規模比尤特颱風更強大。
氣象署預報員黃恩鴻指出，巴威颱風路徑今天白天向北移動，今晚逐漸北轉，周六通過北部近海的機率最高，但不排除會從東北角掃過，由於巴威颱風環流廣大，即便最終未登陸，暴風圈依舊有機會籠罩全台，未來幾天的路徑變化將是影響各地致災程度的重要關鍵。
周四晚間開始下雨 周五晚間風雨達顛峰
隨著巴威逼近，周四晚間開始，桃園以北及宜蘭將有零星陣雨，周五白天風雨增強，周五晚間至周六白天，中部以北、宜蘭、南部山區將面臨豪大雨，北部山區須嚴防長延時強降雨。此外，台北市平地預估會出現10到13級陣風，北部與東半部沿海也可能掀起6尺以上巨浪，民眾應盡量避免前往海邊活動。
黃恩鴻提及，周日（7月12日）巴威颱風遠離並登陸中國後，台灣整體風雨才會明顯趨緩，不過周日水氣依然偏多，西半部、東南部地區仍會有短暫陣雨發生的機率，出門還是要攜帶雨具並注意自身交通安全。
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巴威颱風結構對稱且威力強大，近中心最大風速達每秒60公尺，7級風暴風半徑高達380公里，成為自1995年來最大颱風，上一個7級暴風半徑達350公里且發布警報的颱風，要追溯到2001年的輕颱尤特，而巴威颱風接近台灣時，暴風半徑仍可維持350公里的水準，整體規模比尤特颱風更強大。
氣象署預報員黃恩鴻指出，巴威颱風路徑今天白天向北移動，今晚逐漸北轉，周六通過北部近海的機率最高，但不排除會從東北角掃過，由於巴威颱風環流廣大，即便最終未登陸，暴風圈依舊有機會籠罩全台，未來幾天的路徑變化將是影響各地致災程度的重要關鍵。
隨著巴威逼近，周四晚間開始，桃園以北及宜蘭將有零星陣雨，周五白天風雨增強，周五晚間至周六白天，中部以北、宜蘭、南部山區將面臨豪大雨，北部山區須嚴防長延時強降雨。此外，台北市平地預估會出現10到13級陣風，北部與東半部沿海也可能掀起6尺以上巨浪，民眾應盡量避免前往海邊活動。
黃恩鴻提及，周日（7月12日）巴威颱風遠離並登陸中國後，台灣整體風雨才會明顯趨緩，不過周日水氣依然偏多，西半部、東南部地區仍會有短暫陣雨發生的機率，出門還是要攜帶雨具並注意自身交通安全。
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