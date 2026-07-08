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衛生福利部食品藥物管理署7日宣布，使用問題油品比例低於20%的產品，也須於8日午夜前完成預防性下架。屏東縣政府今（8）日上午立即派員前往縣內唯一製造商台灣有明食品公司稽查，發現共有醬料、高湯等33項產品供應35家下游業者，已要求業者全面停止販售、立即下架，並配合辦理退換貨作業，預防性下架總量達6,389.9公斤，同時持續追查產品流向及回收情形，並加強稽查餐飲業者。屏東縣政府衛生局表示，自6日接獲中聯問題油品案件後，即啟動專案稽查，針對轄內自助餐、餐飲店、夜市及超市賣場等場所進行查核，截至7月7日已完成69家稽查，均未發現問題產品，後續將持續擴大追查。此外，教育處也同步盤點縣內學校及團膳供應商，逐一比對食材登錄系統與庫存資料，確認目前縣內學校午餐均未採購或使用該批問題產品。縣府也前往縣內兩家台灣有明食品公司的下游業者查核，目前均已未使用相關產品。未來將持續依據食藥署最新公布資訊，全面追蹤問題產品流向與使用情形，落實食品安全把關，保障民眾健康。