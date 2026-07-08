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▲大買家週年慶，大手筆祭出「滿千抽賓士」活動，將一路延續至9月2日，會員消費滿額即有機會把賓士電車開回家。（圖／大買家提供)

大買家週年慶活動，副市長鄭照新化身「大買家」，暢談逛大買家尋寶經驗，大讚大買家好逛，好買又能撿便宜。（圖／大買家提供）

陪伴消費者走過30年的大買家量販店，今年迎來北屯店30週年，即日起至7月29日，攜手國光店舉辦年度最大規模週年慶回饋活動，除週週抽免單、滿額送現金券、紅利點數加碼抽外，更大手筆祭出「滿千抽賓士」活動，將一路延續至9月2日，會員消費滿額即有機會把Mercedes-Benz CLA 200純電動車開回家，讓購物不只是省荷包，更有機會圓夢開名車。大買家8日舉辦30週年慶記者會，活動由祥獅獻瑞與鼓陣演出揭開序幕，象徵企業迎向下一個發展里程碑。現場在多位來賓共同見證下宣布周年慶正式啟動，也展現深耕地方零售市場30年的成果。中陽集團董事長張博鈞致詞表示，大買家30年來陪伴許多家庭度過日常採買、節慶團聚及生活大小事，已成為不少民眾生活的一部分。大買家走過30年，不變的是滿足消費者生活需求，為消費者謀求更好福利；變的是開發更多更好的產品，且因應消費趨勢，慢慢轉型成為尋寶的地方，在這裡有跟得上時尚的韓國商品，美妝保養品，越來越豐富的飲食烘焙且迎合健康潮流，要帶給消費者不一樣的量販店。歡慶30周年慶，為回饋消費者推出多項限定優惠，其中「週週抽免單」，是每週抽出幸運會員，可獲不限金額100％購物金回饋；「感恩大放送」則提供單筆消費滿2,000元送200元現金券優惠，讓民眾享有更多購物回饋。此外，會員單筆消費滿1萬元可獲300點紅利點數，活動期間另規劃「通通有獎抽」，最高可抽3萬元現金券。除了周年慶優惠外，大買家同步推出「滿千抽賓士」活動，自7月2日至9月2日期間，會員單筆消費滿1,000元即可獲得抽獎資格，有機會抽中Mercedes-Benz CLA 200純電動車，希望透過高價值獎項提升消費體驗，也讓周年慶更具吸引力。針對暑假採購需求，大買家也精選生鮮食品、民生用品、家電、美妝保養及居家用品等多項商品推出限定優惠，滿足家庭一次購足需求。大買家表示，30週年不僅代表企業發展的重要里程碑，也象徵與消費者共同累積的珍貴回憶。未來將持續提升商品品質與服務體驗，並持續探索零售創新，提供更便利、多元的購物環境，陪伴消費者迎向下一個30年。