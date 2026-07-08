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油價重回80美元？

美國總統川普（Donald Trump）8日在北約（NATO）峰會上表示，他認為與伊朗之間的停火協議已經「結束了」。川普說「我再也不想和他們打交道了，他們是無賴（scum）」。川普此言一出，讓國際油價應聲大漲，布蘭特原油（Brent）期貨漲至每桶78.54美元，上漲5.93％；美國西德州中級原油（WTI）期貨同樣漲至每桶74.72美元，上漲6.08％，雙雙創下6月23日美伊停戰備忘錄簽署以來的新高。綜合外媒報導，川普在北約峰會上談論伊朗問題，痛批德黑蘭政權「邪惡」、「已經瘋了」，川普說「他們是邪惡的病態的人，他們是毒瘤，你知道該怎麼做，必須及早切除毒瘤，我就是這麼想的」。大宗商品分析師席爾德羅普（Bjarne Schieldrop）表示，「最新進展實際上已讓這份為期60天的談判進程前景蒙上陰影」。席爾德羅普補充指出，「在我看來，比起每桶70美元，接近80美元的油價才更符合當前的市場基本面」。上個月美國和伊朗簽署停火協議後，石油價格暴跌至伊朗戰前爆發前水準，由於市場預期大量積壓的中東供應將湧入市場，交易員大量建立石油期貨空頭頭寸，押注價格將進一步下跌。然而，近期事態讓外界再度對荷姆茲海峽的水運感到擔憂。Ortus Advisors分析師傑克遜（Andrew Jackson）表示，「隨著時間接近11月美國期中選舉，伊朗對川普的談判籌碼只會持續增加，因此達成協議並不符合伊朗的最大利益」。傑克遜認為，「油價與債券殖利率聯動飆升，聯準會（Fed）也可能因為通膨短期內難以消退，而被迫採取更鷹派的立場」。