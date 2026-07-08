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香港資深演藝及傳媒人朱維德「朱翁」辭世，享耆壽96歲。臉書粉專「朱翁同行」今（8）日發布訃聞，證實朱維德已於7月7日在妻子陪伴下安詳離世，消息曝光後，令不少香港觀眾相當不捨。「朱翁同行」發文表示，朱維德走完精彩的一生，「多年來，朱翁陪伴我們走過無數個歡樂的電視時光。他標誌性的聲音、幽默睿智的談吐，以及對香港這個城市的熱愛，將永遠留在我們的記憶中。」文中也提到，他不僅是一位出色的主持人、演員，更是許多人認識香港歷史文化與掌故知識的啟蒙者，家屬目前希望低調處理後事，感謝外界關心與體諒。朱維德1931年出生，人稱「朱翁」，早年由麗的映聲入行，1967年加入TVB，更是無綫電視開台首十名員工之一，曾擔任首代新聞主播，主持《報曉雅集》、《大江南北》、《體育世界》、《都市閒情》、《文化廣場》等節目，也曾參演《同事三分親》、《巾幗梟雄之義海豪情》等戲劇作品，縱橫演藝圈超過半世紀。除了演藝工作外，朱維德長年研究香港歷史文化及地理，被譽為香港第一代旅遊節目主持及「行山王」，經常分享香港掌故與郊野文化，也曾運用舊地圖考察歷史遺址，對推廣本地文化貢獻良多。2014年，他獲TVB頒發「專業演員大獎」，肯定多年來對香港演藝圈的付出。朱維德晚年曾因跌倒傷及頭部，之後確診認知障礙症，入住護老院休養，健康狀況逐漸轉差。如今家屬證實他已於7月7日在妻子陪伴下安詳離世，也為這位陪伴香港觀眾數十年的資深傳媒人畫下人生句點。