台北市捷運局今（8）日舉辦捷運環狀線北環段「Y20站（捷4）土地開發案」招商說明會！此案位於新北蘆洲精華地段，預估總銷售金額達 24.88 億元，未來住宅房價預估站上「6字頭」。說明會現場氣氛熱絡，一口氣吸引愛山林、國泰、信義開發、將捷、新潤、太子、宏盛、富莊、大華建設等高達 28 家知名開發商搶先卡位，成為雙北軌道經濟的新焦點！
🟡 房價預估站上6字頭！初步規劃主力兩房1800萬起
招商顧問團隊、景瀚開發顧問公司總經理鄭佩琦說明，本案基地座落於新北市蘆洲區中山路上，面積約 447 坪、容積率 600%，預估興建地上 23 樓、地下 4 樓之捷運共構大樓，總銷售樓地板面積約 4,208 坪。開發建物總權值預估達 24.88 億元，相關規劃與金額拆解如下（最終詳細建築計畫與定位，仍須待得標投資人與捷運局簽約後定案）：
住宅規劃（2F以上）：總價預估為 22 億 4,004 萬元。產品初步定位為「青年成家首購宅」，主力為 25 至 30 坪兩房格局，住宅平均單價試算約 62.12 萬元/坪（周邊 500 公尺內新成屋行情約 57～76 萬/坪），總價帶落在 1,800 萬～2,000 萬元。
店面規劃（1F）：一樓規劃為小坪數店面，未來將由地主及投資人分回，總價預估 1 億 8,275 萬元，店面預估均價則為 85 萬元/坪。
🟡 30分鐘直達北市商圈！蘆南整開區地利發酵
捷運局指出，Y20 站基地下樓即為捷運出入口，具備絕佳地利優勢，未來通車後轉乘可在 30 分鐘內直達北市府站、南京三民站與台北車站等精華金融商圈。在地生活機能也相當成熟，緊鄰熱鬧的蘆洲廟口商圈與約 1.14 公頃的「公二七」大公園。
此外，北環段未來將串聯新北產業園區、北士科與內科聚落，加上基地緊依「蘆南農業區」整體開發案，可望為區域帶來豐沛的人口紅利與發展動能。
🟡 招商重要規定與關鍵時程
資格與競標規定：限本國法人申請（排除外資及陸資），申請保證金為 764.2 萬元，地主最低分配比率底價設定為 45%～46%。採資格、規格及價格三階段甄選。
關鍵時程：預計 115 年 7 月底前正式公告，第 4 季截止收件，最快 116 年第 2 至第 3 季簽約，整棟建築預計於 122 年隨捷運站一併完工。
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招商顧問團隊、景瀚開發顧問公司總經理鄭佩琦說明，本案基地座落於新北市蘆洲區中山路上，面積約 447 坪、容積率 600%，預估興建地上 23 樓、地下 4 樓之捷運共構大樓，總銷售樓地板面積約 4,208 坪。開發建物總權值預估達 24.88 億元，相關規劃與金額拆解如下（最終詳細建築計畫與定位，仍須待得標投資人與捷運局簽約後定案）：
住宅規劃（2F以上）：總價預估為 22 億 4,004 萬元。產品初步定位為「青年成家首購宅」，主力為 25 至 30 坪兩房格局，住宅平均單價試算約 62.12 萬元/坪（周邊 500 公尺內新成屋行情約 57～76 萬/坪），總價帶落在 1,800 萬～2,000 萬元。
店面規劃（1F）：一樓規劃為小坪數店面，未來將由地主及投資人分回，總價預估 1 億 8,275 萬元，店面預估均價則為 85 萬元/坪。
捷運局指出，Y20 站基地下樓即為捷運出入口，具備絕佳地利優勢，未來通車後轉乘可在 30 分鐘內直達北市府站、南京三民站與台北車站等精華金融商圈。在地生活機能也相當成熟，緊鄰熱鬧的蘆洲廟口商圈與約 1.14 公頃的「公二七」大公園。
此外，北環段未來將串聯新北產業園區、北士科與內科聚落，加上基地緊依「蘆南農業區」整體開發案，可望為區域帶來豐沛的人口紅利與發展動能。
資格與競標規定：限本國法人申請（排除外資及陸資），申請保證金為 764.2 萬元，地主最低分配比率底價設定為 45%～46%。採資格、規格及價格三階段甄選。
關鍵時程：預計 115 年 7 月底前正式公告，第 4 季截止收件，最快 116 年第 2 至第 3 季簽約，整棟建築預計於 122 年隨捷運站一併完工。