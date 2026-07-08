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南僑問題油再製7油品 北市公布清單

▲北市衛生局公布南僑問題油再製產品，銷售至台北市的62筆店家資料。（圖／北市衛生局提供）

中聯「大豆沙拉油」致癌物超標案，北市衛生局自7月2日啟動清查，目前已確認南僑油脂公司未依食安法第7條第5項於檢出苯駢芘超標時通報，而南僑已該批問題油品再製7項油品銷售至北市62家餐廳，包括胖老爹炸雞多家分店、晶華酒店中庭餐廳、錢櫃及好樂迪分店、君悅排骨捷運南京店等。北市衛生局說明，針對中聯「大豆沙拉油」致癌物超標案，自7月2日啟動清查，目前已確認南僑油脂公司未依食安法第7條第5項於檢出苯駢芘超標時通報，依法裁處新台幣300萬元。北市衛生局提到，另已查出南僑以該批問題油品再製的7項油品，包括南僑NEBOS機能性脂肪抹醬、烘焙潔淨升級油無添加攪拌油、王牌液態油炸專用油、維佳無水烘焙奶油、植物性起酥用油、維佳特製丹麥專用油、特製專用烘焙油脂，銷售至北市的62家店。名單中包括胖老爹炸雞多家分店、晶華國際酒店股份有限公司-中庭餐廳、錢櫃企業股份有限公司西門店及中華新館、敦南店等；還有全聯實業、亞都麗緻大飯店麗緻坊、君悅排骨捷運南京店等。