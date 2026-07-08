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國台辦稱嫌犯「出於義憤」 周軒：難道與涉案男子非常熟識

「義憤就能打人？」周軒酸爆：全世界的人會非常開心

中共《民族團結進步促進法》上路不到一週，資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫日前在台中演講後，遭一名持香港護照入境的廖姓男子出拳痛毆濺血，警方隨後在台中國際機場將人攔截逮捕。陸委會已將全案定調為「跨境鎮壓」，而中國國台辦最新回應則稱此案是「出於義憤的偶發治安事件」。對此，政治工作者周軒認為全案不單純，更直指國台辦的說法「露餡了」。周軒指出，國台辦在例行記者會中表示，毆打矢板明夫的香港男子是出於「義憤」才做出相關舉動，全案只是一起普通、偶發的治安事件，並批評民進黨政府藉機政治操作，刻意將事件與《民族團結進步促進法》連結，意圖挑起兩岸對立、誤導及恐嚇台灣民眾。不過，周軒認為，國台辦這番說法反而暴露出不少疑點。他首先質疑，「義憤」代表的是「出於正義的憤怒」，但國台辦究竟如何得知嫌犯的動機？難道與涉案男子非常熟識，或是已經掌握第一手資訊？周軒更反問，是否還有其他同夥向國台辦通風報信，否則又如何能如此篤定嫌犯是基於「義憤」行兇？周軒進一步指出，即便嫌犯真的是出於所謂的「義憤」，也絕不代表可以當街施暴、攻擊他人。他質疑，若依照國台辦的邏輯，只要認為自己站在正義的一方，就能合理化暴力行為，「那全世界對中國感到義憤的人，應該都會非常的開心」。此外，針對國台辦要求台灣不得損害涉案男子「人身安全、合法權益」的說法，周軒也反酸，國台辦此番表態，是否等同承認台灣與中國分屬兩個不同政府？他更拋出疑問，外界何時看過中國在保障嫌犯的安全與權益呢？這件事情從國台辦的回應來看，真的沒那麼簡單。