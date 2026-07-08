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泰國芭達雅一間知名烘焙坊近日在社群媒體上迅速爆紅，該店推出了一款極具創意的可頌麵包，其頂部裝飾著黑色絲狀物，外觀刻意模仿「陰毛」，引發網友正反兩極的熱烈討論，就連將可頌發揚光大的法國人也注意到了。根據曼谷郵報報導，這間名為「Saiwan Bakehouse」的烘焙坊以多種類的可頌與甜點聞名，已成為許多前往芭達雅觀光的遊客必訪的人氣名店。烘焙坊老闆阿席特（Arthit Chomsawat）表示，這款獨特產品的靈感來源，其實是先前店內另一款同樣主打新奇噱頭的「多毛蛋糕」。當時這款蛋糕充滿幽默感的設計深受顧客歡迎。而這次可頌上的黑色「毛髮」裝飾，實際上是由可食用黑色藻類「髮菜」所製成。這款爆紅可頌隨即在泰國社群媒體上引發關注，輿論看法兩極。部分批評者認為，這種設計對法國相當不尊重，並主張創意應該以更具美感、更得體的方式來呈現。然而，也有另一派網友認為這款點心純粹是個無傷大雅的幽默玩笑，並讚賞烘焙坊的創意。這款在網路上瘋傳的創意點心不僅吸引法國媒體關注，亦有許多來自全球的民眾希望能夠嘗試，亦有法國民眾看到後直呼，「我簡直不敢相信我的眼睛」；這款可頌售價多少？泰媒指出，這款可頌麵包價格落在65到70泰銖，換算台幣則約67元上下。