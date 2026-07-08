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中央銀行總裁楊金龍明（8）日將赴立法院財政委員會就「股市、通膨、匯率與房市多重風險中，中央銀行中長期因應策略與政策工具」進行專案報告。對於台股熱絡，民眾擴大借貸的「四貸同堂」等問題，央行在書面報告強調，密切關注股市融資槓桿變化及銀行資金流入股市情形，也提醒銀行留意相關信用擴張情形及其風險控管。央行指出，今（2026）年全球科技巨頭持續擴張AI資本支出，台廠相關供應鏈受惠，投資人對台股前景樂觀，台股上漲至今年7 月7日的45479點，較去年底上漲57%；上市櫃股市日平均成交值亦大幅攀升至今年7月至7日的1兆4418億元，較去年底增加133%。也因為台股交易熱絡，吸引國人積極向銀行及證券商借入資金，以增加投資規模及放大收益，帶動銀行對個人理財週轉金貸款及證券商對客戶融通總餘額明顯成長；另銀行對證券期貨及金融輔助業的放款餘額亦持續攀升。銀行對個人理財週轉金貸款占總放款比重由2022年1月底的7.07%，升至2025年1月底的9.15%，今年5月底更進一步升至11.29%。對此，央行表示，依我國監理架構，對資本市場及個別金融機構監理屬金管會職掌，金管會表示已密切關注前述現象，除對證券商之資金來源與運用訂有雙向風險控管機制外，亦對銀行的理財型房貸、股票質押及信用貸款等授信業務，持續監控其貸款金額及逾放比率等風險指標變化。不過，央行強調，未來將密切關注股市融資槓桿變化及銀行資金流入股市情形，也提醒銀行宜留意相關信用擴張情形及其風險控管。在房市部分，央行則提到，國內房價修正有限，民眾購屋負擔仍重：自疫情迄今，主要經濟體累計房價漲幅仍以台灣最大；我國房價所得比亦居高，仍將持續檢視各銀行內部控管不動產貸款總量情形，並關注信用資源流向生產事業實質活動狀況。在匯市方面，央行表示，外資進出規模大幅攀升，增加維持匯市穩定的壓力，央行採行管理浮動匯率制度，維持外匯市場秩序，新台幣相對主要貨幣匯率穩定。央行也將密切關注我國通膨、房市、股市、匯率等相關後續發展對我國經濟金融之可能影響，並適時採取因應措施，以落實央行法定職責。