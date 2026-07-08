我是廣告 請繼續往下閱讀

女星大S（徐熙媛）2025年2月病逝後，遺產分配及房產問題持續受到外界關注。S媽（黃春梅）日前坦言自己未獲遺產繼承，更感嘆恐怕將被趕出「自己辛苦賺錢買的家」，引發外界熱議。對此，汪小菲今（8）日透過委任律師發表5點聲明，強調從未要求S媽搬離住所，也否認外界盛傳豪宅恐遭法拍等說法。根據《聯合新聞網》報導，汪小菲透過律師表示，大S辭世後，為保障兩名未成年子女的繼承權益，已依法向法院聲請為兩名子女選任特別代理人，目前已由法院選任律師協助辦理遺產分割及相關法律程序，希望以未成年子女的最佳利益為優先。聲明也指出，兩名未成年子女依法繼承的大S三分之二遺產，已設立信託專戶管理；至於具俊曄依法繼承的三分之一遺產，則由具俊曄依個人規劃自行處理，汪小菲表示尊重。針對外界關注的大S生前居住豪宅，聲明指出，由於房屋仍有銀行貸款，自大S過世後，汪小菲一直協助代繳兩名未成年子女應負擔的房貸，目前並無任何足以導致房屋遭拍賣的情形，認為與事實不符。對於S媽今天表示自己恐被趕出住處，汪小菲也透過律師回應，表示自己與兩名子女，在兼顧全體繼承人合法權益的前提下，均支持S媽持續居住於現住所，且已多次透過S媽委任律師表達相同立場，「從未要求黃春梅女士搬離住所」。聲明強調，希望外界停止未經查證的揣測，給予家屬必要的平靜空間，後續遺產相關事宜也將依法辦理，並以兩名未成年子女的最佳利益為最優先考量。