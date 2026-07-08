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▲7-11防颱優惠，罐頭、袋裝泡麵、瓶裝水、常溫飲料、便利用品(電池、雨具)等加強備貨。（圖／7-11提供）

▲因應巴威颱風即將於週末前逼近台灣，萬家福量販與樂家康超市啟動颱風備貨機制。（圖／萬家福提供）

▲愛買表示，全台門市已提前加強備貨，民生商品及生鮮蔬果整體備貨量較平日增加約三成。（圖／愛買提供）

巴威颱風逐步逼近台灣，各大通路提前啟動防颱備貨機制。7-11宣布罐頭、泡麵、瓶裝水、蔬菜及冷凍食品等民生物資加強備貨，並祭出指定電池買1送1等優惠；全聯、大全聯蔬果與魚肉備貨量增加1倍，推出水餃、泡麵、飲用水促銷；萬家福、樂家康生鮮備貨量提升2.4倍，愛買也增加約3成備貨，並祭出蔬菜、水產及民生用品優惠，方便民眾提前採買防颱物資。7-11表示，因應颱風影響，門市針對民生物資如罐頭、袋裝泡麵、瓶裝水、常溫飲料、便利用品(電池、雨具)、即食蔬菜、冷凍食品等加強備貨。因應防颱備貨需求，7-11同步祭出民生用品與即食食材優惠。7月8日至7月14日，PH9.0鹼性離子水PET800享2件79折、4件75折，天然米食「台灣之光194米」（1.5公斤）2包299元，爭鮮黃金甜玉米粒2罐57元，好媽媽無添加鮪魚罐頭、水煮鮪魚、油漬鮪魚及辣妹鮪魚罐任選2罐66元。且消費／繳費／EC寄取享指定電池買一送一。民生用品方面，即日起至7月21日，UNIDESIGN新柔感抽取式衛生紙每串109元、2串149元；即日起至9月2日每周五、六、日，指定統一麵量販包5包79元。全聯業者表示，因應防颱採購人潮，全聯、大全聯整體蔬果、魚肉備貨量特別增加1倍，不僅貨量充足，也推出多項商品促銷。全聯、大全聯乾貨、民生用品也同步推出促銷。7月8日至12日「味丹味味麵精燉肉燥湯麵（78公克×5入）」每組65元；「統一麵袋麵（蔥燒牛肉、鮮蝦、肉骨茶風味）及統一米粉肉燥風味（60至93公克×5入）」每組78元；颱風天必備的「悅氏天然水6000毫升」每桶43元，「永備碳鋅電池3號／4號（12入）」每組118元。冷凍食品有優惠，全聯「台糖手工水餃（豬肉高麗菜／豬肉玉米蔬菜，440公克）」每包99元；因應巴威颱風即將於週末前逼近台灣，萬家福量販與樂家康超市啟動颱風備貨機制，生鮮蔬果商品總備貨量提升2.4倍總備糧達180噸。7月10日起至7月13日◾履歷香菇（350g）88元／包◾履歷胡蘿蔔（1kg）58元／包◾履歷洋蔥（900g）75元／包◾履歷蒜米（300g）88元／包◾履歷地瓜（1kg）66元／包◾官田菱嘴菱角（即食）120元／包◾有機鴻喜菇 27元／包（買2送1）優惠至7/16即起至7月28日止，會員於萬家福量販購買商品，只要品名含有「萬」、「家」、「福」任一字，結帳完成即可獲得4張購物中心餐廳優惠券。愛買表示，全台門市已提前加強備貨，民生商品及生鮮蔬果整體備貨量較平日增加約三成，降低缺貨風險。愛買自7月9日至7月13日推出多項生鮮優惠，包括紐西蘭洋蔥、台灣馬鈴薯每公斤55元，小黃瓜600公克59元、高麗菜600公克79元，以及桃園市農會有機葉菜每包39元、鴻喜菇及雪白菇任3包85元，方便民眾一次備齊耐放蔬菜與新鮮葉菜。此外，愛買也祭出鯛魚腹片400公克每包149元、安永鱸魚片2包199元、台灣野生安康魚每包59元等優惠，方便民眾提前備妥冷凍、冷藏蛋白質食材，減少颱風期間外出採買需求。愛買表示，將持續關注颱風動態及供貨情形，適時調整配送與補貨機制，維持商品穩定供應。