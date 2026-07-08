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▲何昱奇指出，運彩盈餘長年挹注體育發展，但第一線經銷商仍面臨賠率、制度與消費者抱怨等壓力。（圖／總統府提供）

中華民國運動彩券公會理事長何昱奇日前針對運動部長李洋及體育改革議題，在社群平台發表看法後引發外界討論。事件延燒後，何昱奇今（8）日發出4點聲明，向李洋表達歉意，並宣布將主動繳回運動彩券經銷商執照，退出運彩經營。他表示，原本希望替運彩產業、制度問題及基層運動困境發聲，卻在輿論中被解讀為反改革、既得利益者，讓他深感灰心。何昱奇近日因評論李洋及體育改革議題，引發網友正反意見。他今日除透過聲明致歉，也親自說明做出退出運彩經營決定的原因。他表示，公共政策本應可以被討論，自己提出建言的出發點，是希望主管機關能聽見第一線從業人員與基層運動界的聲音，並非反對改革，更不是針對特定個人。不過，相關發文引發網路炎上後，何昱奇認為，自己的立場被簡化成「反李洋」或「反改革」，甚至被貼上「麻煩製造者」、「既得利益者」等標籤。他坦言，這樣的輿論壓力讓他感到挫折，也認為自己已難以繼續扮演推動制度改革的角色，因此選擇公開道歉，並以繳回經銷商執照的方式平息紛爭。何昱奇說明，台灣運彩多年來雖然透過盈餘挹注國家運動發展基金，但產業制度仍存在不少問題。其中最常被消費者反映的，就是運彩賠率與國際市場相比長期偏低，第一線經銷商經常直接面對彩迷抱怨，承受相當大的壓力。他指出，過去一年多以來，公會希望能與主管機關溝通，將基層通路與消費端長期觀察到的問題向上反映，但始終不得其門而入。他認為，當運彩被賦予公益目的，卻又讓第一線經銷商長期面對消費者對制度的不滿，容易讓從業人員陷入矛盾，也讓他感覺這份事業逐漸偏離原本支持體育發展的初衷。針對外界質疑，何昱奇強調，他發文並非為了個人利益，而是希望運動部正視基層運動面臨的實際困境。他希望主管機關能以專案方式處理基層訓練成本問題，提供更穩定、制度化的補助，而不是只依賴企業捐贈或零星資源。他也澄清，自己關注的是全國性基層羽球訓練負擔，並非介入單項協會改革，也不是替特定團體或個人爭取利益。他指出，運彩制度長期以來確實為台灣體育帶來資源，每年透過盈餘挹注運動發展的金額可觀，累積多年已成為支持體育發展的重要財源。因此他認為，運彩產業並不只是商業通路，更與台灣體育資源分配密切相關，相關制度若有缺失，主管機關應該更積極面對第一線意見。何昱奇最後表示，自己提出建言卻遭到誤解與攻擊，讓他對繼續推動改革感到無力，因此決定退出運彩經營。他也再次向李洋及受到事件影響的人致歉，希望外界能回到制度討論本身，重視運彩制度、基層選手訓練成本，以及體育資源分配等長期問題。