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▲《G：a boy's journey》2026年7月8日韓國時間8:18正式上線讓大家免費玩。（圖／gaboysjourney.ai）

韓流天王GD（G-DRAGON、權志龍）真的沒有極限，除了創作音樂、規劃世界巡演、設計PEACEMINUSONE球鞋、操刀世界盃聯名服裝之外，如今連遊戲都自己做出來！GD今（8）日晚間8點18分（韓國時間，台灣時間晚間7點18分）正式推出官方網頁遊戲《G：a boy's journey》，開放全球粉絲免費玩，若加入官方會員還有專屬暢玩功能，預計一路營運至2026年12月31日結束。本篇一次整理遊戲故事、玩法亮點、開放時間、會員福利與注意事項，帶大家一次看懂GD的最新企劃。GD又解鎖全新技能，親自打造官方遊戲《G：a boy's journey》，消息曝光立刻引發粉絲暴動，更驚覺官方先前公開的新主視覺，竟然就是遊戲世界觀，讓粉絲驚呼：「原來是遊戲預告！」《G：a boy's journey》今天晚上韓國時間8點18分正式上線，採免費網頁遊戲形式，不需下載App即可遊玩，開放時間從今天起一路到2026年12月31日為止。不過官方也提醒，活動內容可能依營運狀況調整或提前結束，建議使用最新版瀏覽器體驗，PC、手機等不同裝置顯示介面也可能略有差異。遊戲劇情描述跟GD的演繹故事頗像，一名少年在化為廢墟的藏身處甦醒，失去了名字，也失去了所有記憶，只記得自己似乎遺失了一件非常重要的東西。為了尋找散落各地的記憶碎片，他踏上一段漫長旅程，在光明與黑暗、歡呼與沉默交錯的世界裡，不斷尋找真相，而玩家也將陪著少年一步步完成這場冒險。官方同步公開多項遊玩須知，一般玩家與G-DRAGON OFFICIAL COMMUNITY官方會員可享有不同遊戲福利，官方會員建議使用「會員專屬遊玩」功能；若冒用他人會員資格或帳號資訊，將可能被限制參與活動。此外，官方也表示，為了活動營運需求，系統可能蒐集玩家遊戲紀錄及登入紀錄，活動內容與獎勵也可能依實際營運情況調整。消息曝光後，粉絲也立刻洗版討論區，不少人發現遊戲美術風格有濃濃療癒感，直呼畫風很像《動物森友會》、「阿龍變成遊戲角色一定超可愛」、「原來之前的新主視覺就是遊戲世界」、「Galaxy不愧是科技公司，做線上遊戲根本是回歸本業」，更有人笑說：「GD到底還有什麼不會？」事實上，GD所屬經紀公司Galaxy Corporation本身就是韓國科技公司，近年積極投入AI機器人、AI娛樂技術等領域，並持續開發結合人工智慧的各種娛樂內容，目前也正全力準備IPO拚上市。由於GD自2023年11月簽約加入後，一直被視為公司最重要的核心IP，因此除了持續打造各種創新企劃，也積極擴張藝人版圖，近年陸續簽下宋康昊、金鐘國、SHINee成員泰民等大咖藝人，近期更傳出有意延攬柳俊烈、劉亞仁等演員加入，持續擴大娛樂事業版圖。1.本網站使用期限至2026年12月31日（韓國時間，KST）為止。2.活動進行期間，部分內容可能會依營運狀況，在未事先公告的情況下變更或提前結束。3.根據使用裝置（PC、手機等）及作業環境不同，畫面（UI）及部分功能顯示可能有所差異。4.為獲得更順暢的遊戲體驗，建議使用最新版瀏覽器進行遊玩。5.遊戲連線及載入速度可能會因網路環境而有所不同。1.一般玩家（非會員）與官方會員可享有的遊戲福利可能有所不同。2.若為G-DRAGON OFFICIAL COMMUNITY會員，建議使用「會員專屬遊玩」功能。3.若冒用他人的帳號或會員資格資訊，可能會被限制參與活動。4.活動內容及獎勵可能會依營運狀況進行調整。為活動營運所需，系統可能會蒐集玩家的遊玩紀錄及登入紀錄。