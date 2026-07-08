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立法院會日前將朝野所提4個無人載具條例草案付委，在民眾黨團提議下交由經濟、財政與外交國防委員會審查。對此立委王定宇今（8）日表示，藍白鑿痕斑斑為了掩飾實質杯葛又怕惹怒台灣人，聯手就不放在國防委員會，不讓國防立委跟國防部主審，硬要移到經濟委員會，這也是荒謬奇怪的地方，這些鑿痕斑斑只不過為了杯葛而杯葛，杯葛又怕惹怒憂心台灣產業、台灣安全的人，若藍白硬要這裡惡搞，台灣人民是有智慧的，都看清楚誰在扯國家安全跟產業發展的後腿。王定宇說，大家都知道無人機的發展對台灣來講，不管是在產業或國防都非常重要。特別是當台灣可以獲得美國提供先進的科技，以及取得戰場的資訊跟數據，台美強強合作聯手，不僅在平時可以建構「非紅」的無人機供應鏈、拚全球的經濟，這是一個兆元以上的產業。王定宇表示，在面對中國的威脅的時候，無人載具發展對於台灣不對稱戰力、國防，可以說是在面對威脅非常重要的防衛力量。所以大家知道重要，這攸關台灣人的身家性命，也攸關著台灣產業界每一個人的荷包。王定宇提到，藍白不知為何處處杯葛，國防特別條例1.25兆，藍白把台灣生產無人機的預算砍到變成0。1.25兆直接打6折剩下7800億，但是當行政院提出無人機特別條例、特別預算，藍白又要杯葛提出他們自己的版本，不僅違憲，也不符合對於不管是建軍、國防、產業實質需求。王定宇說，藍白鑿痕斑斑也充滿前後的矛盾。實際上就是在杯葛台灣發展無人機產業，可是又怕惹怒台灣產業界跟憂心台灣安全的每一個人，又要表演得好像在乎，一方面杯葛，一方面弄出奇奇怪怪的版本。王定宇說，那奇怪的點在哪裡呢？藍白版本竟然把無人機產業發展列在立法院經濟委員會審查。大家都知道無人機發展的預算是編列在國防部項下，那為什麼國防部的預算要放到經濟委員會去審查？讓國防委員有藍有白，用專業來審查不好嗎？卻要刻意扭曲，把它放在經濟委員會來主審，這也是一個荒謬奇怪的地方。此外建軍或者特別條例攸關產業的發展，不是一個平均數，不是每年400億加起來2400億就是比較好。它有一個前導期，可能需要的預算沒那麼多；那有一個付款的高峰期，可能付款的金額會比較高；然後最後收尾。藍白就硬要搞一個平均每年400億，這不符合實質上的運作。王定宇表示，藍白鑿痕斑斑，為了杯葛而杯葛，杯葛又怕惹怒憂心台灣產業、台灣安全的人，所以又要表演得好像要提出來，另強調無論是產業發展或安全需求，這是超越黨派、沒有黨派之分。藍白如果硬要這樣子惡搞，台灣人民是有智慧的，都看清楚誰在扯國家安全跟產業發展的後腿。