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中聯油高達1300公噸的大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標達4倍，波及眾多食品。立法院衛環委員會今（8）日要求衛福部進行專案報告。國民黨立委吳宗憲痛批，衛福部處理食安危機大失職、公權力出現嚴重盲區，部長應即刻下台。吳宗憲質疑，這次中聯油高達1300公噸的大豆沙拉油，被驗出一級致癌物「BaP」超標達4倍，且問題油品已流入泰山、福壽、福懋等三大廠，政府連毒油流向、源頭都交代不清，人民如何安心？吳宗憲痛陳，看完衛福部報告，只看到政府的無能與失職，第一，1300公噸毒油去向不明，消失的1200多噸在哪裡？衛福部報告寫「截至7月7日下午2時，已回收43.278公噸」，那剩下的1200多公噸到底去了哪裡？是還躺在倉庫，還是已經進了油鍋炸過幾輪？有沒有進入學校、幼稚園、安親班、團膳或長照機構？第二，「20%幽靈標準」說變就變。吳宗憲表示，面對一級致癌物風險，衛福部在7月4日才劃出「20%以上下架、20%以下揭露」標準，結果不到3天，就改口宣布20%以下也要下架。如果20%真有科學根據，為何朝令夕改？根本是拿全國人民與幼兒、長者的健康開玩笑。第三，檢驗制度抓不到盲區，只會檢討業者。吳宗憲說，最可怕的是，原料驗收本該把關，成品卻驚見超標4倍，代表政府檢驗制度有盲區。到底哪個環節漏了？報告隻字未提，只會檢討業者，卻不檢討公權力失能。第四，邀功寫滿整整一頁，流向卻沒半頁。吳宗憲轟，衛福部報告用整整一頁篇幅，詳細說明發了幾篇新聞稿、開了幾次記者會。但人民真正關心的—受影響的品項、批號、通路，哪些通路可能用過、民眾該如何自我查核，完全沒交代。吳宗憲進一步說明，雖然目前宜蘭縣政府已展開稽查與防堵，然而，只要中央的毒油流向一天不明確、其他油品是否有問題還沒查清，地方的防堵就隨時面臨破口！我們宜蘭所有的幼兒園、托嬰中心的「小小孩」，長青食堂、社區照顧據點的「老大人」，他們的健康現在都因衛福部的失能而被迫亮起紅燈。「一個負責任的政府，是要把污染源查清楚、把流向說明白」。吳宗憲強調，不給真相、沒人負責，這叫失職；毒油流向交代不清，這叫無能，宜蘭鄉親和全國民眾要的就是真相，若無法清楚交代，衛福部長就該負起政治責任，即刻下台。