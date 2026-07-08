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國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員參選人佀廣洋遭控霸凌、球板簽賭，國民黨立委陳雪生今（8）日受訪表示，這都是陳年往事，人都會犯錯，改過就好了，「我們小時候沒有偷東西嗎？都有吧」，更預言佀會當選，「萬委員的票，可以選上3到4個議員」。對此，民進黨立委王世堅受訪時反擊，陳雪生亂舉例，「絕大多數小朋友都沒有偷過東西」，還是建議佀廣洋退選、深刻反省。民進黨下午舉行中常會，針對陳雪生替佀廣洋緩頰一事，王世堅會前受訪時表示，陳雪生要替同黨發聲的心情，他能理解，但不要亂舉例，絕大多數小朋友都沒有偷過東西，就算成年人回顧小時候，也只有極少數才會偷東西吧？他直言，大家或多或少犯錯，這是事實，可能翹課、裝病、擴大病情、忘了帶手帕、沒剪指甲之類的，但要說偷東西，絕大多數人小時候應該沒有這種經驗。王世堅表示，陳雪生要聲援萬美玲的小孩，能用其他比喻，甚至鼓勵就好，霸凌是全民公敵，在哪個場域都是零容忍，不管公部門、民間、學校，一定就是反霸凌。王世堅認為，佀廣洋退選反而是好事，不要在社會最憤怒，硬要挑戰社會觀點，違背社會集體仁慈跟智慧，就算參選，要當選的機會也不高；他建議，佀廣洋深刻反省，幾年後用不同的面貌出現，社會可能比較會接受，知道此人知錯能改，不要在這時候硬拗，「社會不能接受霸凌、更不能接受硬拗」，若為他好，這時應該謙卑誠懇跟社會道歉、跟被霸凌的被害者道歉。對於陳雪生稱，萬美玲的票夠3至4個議員當選，因此佀廣洋不必退選，王世堅說，民主時代，沒有人能仗勢，不管過去多少票、人氣多高、支持度多高，都可能一夕之間崩解，進步的社會就是這樣；他提到，過去貢獻不代表未來表現一定好，且本人的表現好、貢獻多，也不代表好朋友或子嗣就能繼承到這麼好的成績，相信以萬美玲的智慧，也能深刻了解這一點，還是希望其兒子能聽勸、誠懇道歉，這次別選了，這才是對的。