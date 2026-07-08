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▲副局長蔡文峰頒贈感謝狀予銘福集團總經理陳俊銘。(圖／高市警局提供)

爲提升員警在第一線面對「毒駕」等高風險拒檢車輛時的應變能力與執勤安全。高市警局結合民間報廢車資源，規劃「毒駕攔檢勤務安全訓練」讓同仁擁有最真實的臨場體感。高市警局長趙瑞華今（8）日強調，毒駕等同路上流竄的隱形殺手，不僅嚴重威脅無辜用路人的生命財產，更將第一線執法同仁推向高風險環境。警察局絕對不向犯罪妥協，同仁執勤安全更是不容打折的底線！高市警局指出，毒駕案件往往伴隨極高的不可預測性，嫌犯在毒品影響下，常有瘋狂拒檢、甚至蓄意衝撞等危險行徑，這對第一線攔查同仁是極大的生死考驗。過去訓練多受限於場地與器材，此次專案訓練直接將30部實車搬進訓練場地，讓員警親身體驗「實車打擊」、「戰術破窗」等高強度實作。透過貼近真實戰術的情境模擬，克服同仁對破窗瞬間的心理恐懼，更精進自我防護與突發狀況的處置能力。高市府獲「銘福集團」熱心無償提供30部報廢車輛作為實戰教材，今天由副局長蔡文峰代表局長頒發感謝狀予銘福集團總經理陳俊銘，由衷感謝企業力挺警政，共同築起員警執勤安全的堅實後盾。