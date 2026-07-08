隨著中華職棒台鋼雄鷹守護神林詩翔診斷出「右肘尺側副韌帶斷裂」與「尺側腕屈肌肌腱斷裂」傷勢，本季宣告報銷，季前WBC經典賽中華隊投手群再添一名傷兵，旅美林維恩、陳柏毓，旅日徐若熙近期也遭遇傷勢困擾；不只台灣，日本武士隊日前也遇到傷兵潮，菊池雄星左肩發炎至今尚未回歸，宮城大彌、種市篤暉則是球季報銷。儘管國際賽提前開機與受傷之間，尚無明確的直接因果數據，但開季後多位經典賽國手接連倒下，這波「WBC後遺症」無疑已成為熱議的焦點。
林詩翔手肘動刀本季報銷 林維恩剛動完TJ手術
雄鷹守護神林詩翔季前入選經典賽中華隊，球季也因此提早開機。他在預賽登板2場，主投1.1局無失分，僅被敲出1支安打、防禦率保持完美的「0」。然而，今年回歸中職開季至今出賽26場，共投24.2局，防禦率2.92的他，近期卻診斷出「右肘尺側副韌帶斷裂」與「尺側腕屈肌肌腱斷裂」。經過醫療團隊與球團討論後決定接受手術，本季宣告提前報銷。
林詩翔並非今年經典賽後首位成為傷兵的球員。旅美戰力方面，效力運動家隊的左投林維恩，在經典賽「台韓大戰」中繼2.1局失2分，飆出4次三振的驚艷表現。開季後林維恩一路表現優異升上3A，卻不幸在6月底宣布進行左手Tommy John手術（韌帶重建手術），提前結束今年賽季，預估復健期需12個月至15個月。
陳柏毓進入60天傷兵名單 徐若熙腰部傷勢無法投球
海盜隊右投陳柏毓則在經典賽對陣澳洲時中繼1局失2分，最終承擔敗投。回到美職賽場後，陳柏毓本季已兩度進入傷兵名單，其中在6月26日被放入60天傷兵名單，目前球團尚未確認其確切傷勢與復出時間。
旅日方面，「龍之子」徐若熙近期也傳出腰部出現傷勢。據《西日本新聞》、《日刊體育》等日媒報導，徐若熙因腰部傷勢嚴重，暫時無法恢復投球狀態。軟銀鷹隊投手首席教練倉野信次坦言，目前還在等待醫療報告，若最終選擇動刀，本季恐怕將提前結束。徐若熙今年在日職一軍共出賽6場，拿下2勝3敗，防禦率4.99。
菊池雄星左肩發炎缺陣中 種市篤暉阿基里斯腱斷裂、宮城大彌動TJ手術
不只中華隊國手飽受傷病困擾，日本武士隊日前也面臨經典賽後的傷兵潮。效力天使隊的34歲左投菊池雄星，5月初因左肩發炎進入傷兵名單，目前復歸時間尚未確定。據《THE DIGEST》報導，菊池肩部傷勢的診斷相當複雜，很有可能面臨長期缺陣。除了菊池以外，日職歐力士隊左投宮城大彌5月因左肘內側副韌帶受傷進行Tommy John手術，本季宣告報銷；羅德隊右投種市篤暉也因左腳阿基里斯腱斷裂整季報銷；而36歲老將菅野智之則在7月初因背部痙攣，進入大聯盟15天傷兵名單。
國際賽與受傷的關聯無明確科學證據 但難免成為熱議話題
季前參與高張力國際賽與賽季中受傷是否存在關聯？《THE DIGEST》引述天使隊總經理米納西安（Perry Minasian）的說法表示，無法斷定受傷與WBC有直接關聯，「或許有受到WBC的影響，也可能與投球角度的改變有關，目前還無法確定，這很難說。」儘管國際賽與受傷之間的直接因果關係尚無明確科學證據，但開季後多位經典賽國手接連倒下，難免成為球迷與球界熱議的話題。
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雄鷹守護神林詩翔季前入選經典賽中華隊，球季也因此提早開機。他在預賽登板2場，主投1.1局無失分，僅被敲出1支安打、防禦率保持完美的「0」。然而，今年回歸中職開季至今出賽26場，共投24.2局，防禦率2.92的他，近期卻診斷出「右肘尺側副韌帶斷裂」與「尺側腕屈肌肌腱斷裂」。經過醫療團隊與球團討論後決定接受手術，本季宣告提前報銷。
林詩翔並非今年經典賽後首位成為傷兵的球員。旅美戰力方面，效力運動家隊的左投林維恩，在經典賽「台韓大戰」中繼2.1局失2分，飆出4次三振的驚艷表現。開季後林維恩一路表現優異升上3A，卻不幸在6月底宣布進行左手Tommy John手術（韌帶重建手術），提前結束今年賽季，預估復健期需12個月至15個月。
海盜隊右投陳柏毓則在經典賽對陣澳洲時中繼1局失2分，最終承擔敗投。回到美職賽場後，陳柏毓本季已兩度進入傷兵名單，其中在6月26日被放入60天傷兵名單，目前球團尚未確認其確切傷勢與復出時間。
旅日方面，「龍之子」徐若熙近期也傳出腰部出現傷勢。據《西日本新聞》、《日刊體育》等日媒報導，徐若熙因腰部傷勢嚴重，暫時無法恢復投球狀態。軟銀鷹隊投手首席教練倉野信次坦言，目前還在等待醫療報告，若最終選擇動刀，本季恐怕將提前結束。徐若熙今年在日職一軍共出賽6場，拿下2勝3敗，防禦率4.99。
不只中華隊國手飽受傷病困擾，日本武士隊日前也面臨經典賽後的傷兵潮。效力天使隊的34歲左投菊池雄星，5月初因左肩發炎進入傷兵名單，目前復歸時間尚未確定。據《THE DIGEST》報導，菊池肩部傷勢的診斷相當複雜，很有可能面臨長期缺陣。除了菊池以外，日職歐力士隊左投宮城大彌5月因左肘內側副韌帶受傷進行Tommy John手術，本季宣告報銷；羅德隊右投種市篤暉也因左腳阿基里斯腱斷裂整季報銷；而36歲老將菅野智之則在7月初因背部痙攣，進入大聯盟15天傷兵名單。
季前參與高張力國際賽與賽季中受傷是否存在關聯？《THE DIGEST》引述天使隊總經理米納西安（Perry Minasian）的說法表示，無法斷定受傷與WBC有直接關聯，「或許有受到WBC的影響，也可能與投球角度的改變有關，目前還無法確定，這很難說。」儘管國際賽與受傷之間的直接因果關係尚無明確科學證據，但開季後多位經典賽國手接連倒下，難免成為球迷與球界熱議的話題。
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