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▲台中代表性燒肉品牌之一的屋馬燒肉，除參與鍋烤節票選活動外，同步推出「屋馬鍋烤感謝祭」搶客。（圖／業者提供）

▲屋馬燒肉雙人套餐，從第一口開始就捨不得停下來。（圖／業者提供）

「2026台中鍋烤節」將於7月14日至8月14日登場，今年有超過500家餐飲業者響應參與。台中代表性燒肉品牌之一的屋馬燒肉，除參與鍋烤節票選活動外，同步推出「屋馬鍋烤感謝祭」，結合線上抽獎及門市互動，希望藉由活動吸引更多民眾走進台中，體驗在地燒肉文化，再台中的燒肉香氣推向全台。屋馬餐飲集團創辦人金泰宏表示，鍋烤節已成為展現台中餐飲實力的重要平台，不僅串聯在地品牌，也讓更多民眾認識台中的美食特色，期待透過活動吸引外地旅客暑假走訪台中，感受城市的餐飲魅力。配合鍋烤節，屋馬推出兩波回饋活動。第一波為線上應援抽獎，民眾於屋馬燒肉Facebook指定貼文留言，並分享支持「屋馬燒肉中港店」的投票紀錄，即有機會抽中台中至首爾雙人來回機票，另備有總價值超過6萬元的澳洲和牛餐券等獎項，讓支持屋馬的每一票，都有機會變成旅程與美味的雙重驚喜。第二波則為門市限定活動，民眾於活動期間至屋馬燒肉門市用餐，出示支持「屋馬燒肉中港店」的投票畫面，即可參加現場抽獎，有機會獲得限量台中城市杯、精美肉盤等贈品。台中市政府持續以美食節慶帶動城市觀光與餐飲消費，今年鍋烤節店家招募持續升溫，根據市府經濟發展局統計，目前已有超過500家業者響應參與，其中西屯區、北屯區及南屯區成為台中三大鍋烤熱區，合計247家店家參與，占整體報名店家近半數今年台中鍋烤節將於7月14日至8月14日在「台中通TCPASS」APP展開全民票選，市府除規劃300組萬元鍋烤券及汽車等抽獎活動外，也加碼推出店家體驗券等多項獎勵，民眾只要下載「台中通TCPASS」APP，進入鍋烤節專區投票支持「屋馬燒肉中港店」，即可參加市府主辦抽獎，同步參與屋馬燒肉「屋馬鍋烤感謝祭」，期望藉由全民參與帶動暑假消費熱潮，進一步提升台中鍋烤品牌能見度，持續打造台中美食城市形象。