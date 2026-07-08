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無血緣關係屬「遺贈」需注意60天限期

立遺囑平均年齡驟降

在傳統觀念中，立遺囑往往是步入暮年才需面對的人生課題，然而中國上海一名年僅19歲的李姓大一生，因父母離異後各組新家庭，熱衷極限運動的他不願財產落入關係疏離的父母手中，決定預立遺囑，將名下價值約2000萬人民幣（約合新台幣9400萬元）的房產與存款，全數遺贈給青梅竹馬的摯友，引發高度關注。綜合中國媒體報導，這名就讀大一的李同學其父母離異後均已各自重組家庭，由於父母平時工作繁忙、日常陪伴極少，導致親子關係長年淡薄，他坦言自己對父母再婚後的家庭狀況幾乎一無所知。身為極限運動狂熱者的李同學，深知這類戶外活動伴隨着相當的意外隱患。他顧慮到，一旦自己發生不測，根據現行法律，他名下的資產將依法由父母乃至其再婚配偶等「名義上的家人」分得。為了確保財產能依循自身意志分配，李同學果斷選擇將所有房產與儲蓄，指定留給相伴多年、彼此深具信任的童年好友。針對此一罕見案例，中國老齡事業發展基金會「中華遺囑庫」上海靜安分庫專案負責人黃海波表示，在法律範疇中，將財產留給法定繼承人稱為「遺囑」；而指定給毫無血緣關係的第三方則屬於「遺贈」，這在法律條文上是完全允許且受到保障的。不過，黃海波也特別提出關鍵提醒，與一般繼承不同，「受遺贈人」在得知遺贈內容後的60天內，必須明確做出接受的法律表示；倘若在知情後超過60天未表態，法律上將自動視為放棄該筆遺贈。這起個案並非孤例，它反映了中國當代年輕人對於生死與財產觀念的轉變。根據中華遺囑庫成立13年來的數據統計，立遺囑人的平均年齡已從過往的77歲大幅降至67歲，預立遺囑年輕化的趨勢明顯。黃海波觀察到，從80後、90後到如今的00後，大眾對遺囑的忌諱已逐漸破除。年輕人越來越不認為立遺囑是老年人的專利，反而將其視為一種負責任、前瞻性的「人生財務規劃」，反映出新世代在面對人身風險與財產自主權時，擁有更為主動且務實的思維。