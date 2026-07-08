我是廣告 請繼續往下閱讀

未來36小時成關鍵！巴威襲台有3種劇本

▲「台灣颱風論壇｜天氣特急」也曬出衛星風場圖，目前巴威颱風的強風圈廣達至少 1000 公里，並呈現「南強、北弱」的風場分布。（圖／「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

巴威影響台灣時程出爐！強風圈廣達1000公里

▲巴威颱風在週五白天逐漸帶來雨勢，週五晚上至週六，風雨影響最為劇烈。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

強烈颱風「巴威」來勢洶洶，今（8）日 14 時距離台灣只剩下 1400 公里。中央氣象署也表示，週五晚至週六白天將會是颱風對臺灣影響最劇烈的時刻。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也表示，目前巴威襲台路徑剩下，分別是，未來 36 小時將會成為關鍵。「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（8）日晚間在臉書發文表示，強烈颱風巴威最新路徑變化不大，「但究竟是，關鍵就在未來 36 小時北轉的時間、角度與幅度。」雖然北轉的角度會影響巴威登陸與否，但台灣颱風論壇也提醒：「無論颱風中心是否登陸，幾乎全台灣都有機會落入暴風圈影響範圍，各地都應做好防颱準備。」同時也提到台中以北、宜蘭、花蓮、馬祖等11個縣市，可能位於距離颱風中心最近的區域，要以最高規格做好防颱整備。「台灣颱風論壇｜天氣特急」也曬出衛星風場圖，目前巴威颱風的強風圈廣達至少 1000 公里，並呈現「南強、北弱」的風場分布，南半圓強風範圍較廣，北半圓風速雖相對較弱，但仍有相當強勁的風勢。巴威影響台灣時程部分，台灣颱風論壇也提醒，預估週五(10)夜晚至深夜，暴風圈將逐步接近並籠罩台灣，週六(11)白天為影響最劇烈時段，入夜後加速遠離。