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湧言會雙北議員李宇翔、顏若芳與林延鳳赴美國進行城市外交，與芝加哥友台市議員們餐敘交流、參訪芝加哥市政府與議會。對此李宇翔表示，面對全球民主陣營的挑戰，透過地方城市交流，讓世界更認識台灣，並了解台灣的民主與城市治理。自己將會持續努力，讓台灣被更多國際友人看見，也讓台美關係在地方層級更加緊密、更加堅定，「台灣不孤單，因為民主夥伴始終同行」。雙北議員李宇翔、顏若芳與林延鳳赴美國進行城市外交，在駐芝加哥台北經濟文化辦事處長類延峰、FAPA Illinois分會長Clark、理事Dr. Yang陪同下，與芝加哥友台市議員們餐敘交流、參訪芝加哥市政府與議會。李宇翔表示，芝加哥是全美第三大城市，也是美國重要的經濟、交通與多元文化重鎮，這次很高興能與曾訪問台灣的議員Scott Waguespack、Raymond Lopez，及經濟、資本與技術發展委員會主席Derrick G. Curtis、議員David Moore深入交流。面對全球民主陣營的挑戰，透過地方城市交流，讓世界更認識台灣，並了解台灣的民主與城市治理。李宇翔說，會中分享台灣與雙北的城市治理經驗，也就城市預算、警政體制、選舉制度、都市發展、經貿投資等議題交換意見，並實地參訪芝加哥市政府與市議會。李宇翔表示，民主夥伴之間的情誼，不只存在於國會外交，透過城市與城市、人民與人民的交流之中，能夠更深入扎根。自己會持續努力，讓台灣被更多國際友人看見，也讓台美關係在地方層級更加緊密、更加堅定，「台灣不孤單，因為民主夥伴始終同行。一起為台灣加油！」